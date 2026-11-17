El papa León XIV sufrió un inesperado percance durante su última jornada en Perú, cuando un rosario lanzado por uno de los fieles que aguardaban su paso terminó golpeándole en la cara, muy cerca de un ojo. El incidente, ocurrido este lunes 16 de noviembre en Lima, quedó registrado por las cámaras y provocó que el pontífice se llevase inmediatamente la mano al rostro.

Los hechos tuvieron lugar mientras el Papa, de 71 años, recorría en el papamóvil la Base Aérea de Las Palmas, donde estaba previsto que celebrase una multitudinaria misa de despedida antes de regresar a Roma.

Como es habitual en sus apariciones públicas, numerosos asistentes intentaban entregarle objetos y recuerdos para recibir su bendición. En esta ocasión, uno de ellos lanzó un rosario con cuentas aparentemente de madera que el pontífice no consiguió atrapar.

El rosario impactó cerca del ojo del Papa

Las imágenes del momento muestran cómo el objeto golpea a León XIV en el rostro, tras lo cual se lleva la mano a la zona afectada y comienza a frotársela, visiblemente molesto por el impacto. A pesar del susto, no se apreciaron lesiones y el pontífice pudo continuar con su agenda prevista, incluida la celebración de la misa de despedida ante miles de fieles.

Otro susto del papa León XIV antes de abandonar Perú

El impacto del rosario no fue el único sobresalto que vivió el pontífice durante su última jornada en territorio peruano.

Cuando se dirigía al aeropuerto para emprender su regreso a Roma, el vehículo en el que viajaba pasó por un badén a una velocidad que provocó que el Papa se elevase de su asiento, quedando cerca de golpearse la cabeza contra el techo.

Ambos incidentes quedaron en sendos sustos durante la despedida de León XIV de Perú, donde completó sus actividades públicas antes de emprender el viaje de vuelta al Vaticano.