Los comentarios y críticas en redes sociales tras el estreno de Shakira en Madrid: “Esto es una estafa”

El estreno de Shakira en Madrid no estuvo exento de polémica. Miles de seguidores acudieron al primer concierto de la residencia de la colombiana en Macondo Park, pero la experiencia comenzó con largas esperas y terminó con quejas de algunos asistentes, que denunciaron problemas de organización, situaciones de ansiedad y el movimiento de las gradas superiores durante el espectáculo.

Las colas para acceder al recinto fueron uno de los primeros motivos de protesta. Algunos espectadores aseguraron haber esperado durante horas para poder entrar, mientras que en determinados momentos se escucharon gritos de “esto es una estafa” entre quienes permanecían en las filas como se pudo conocer por los videos publicados en redes sociales por los asistentes al estreno de la gira de la colombiana en España.

Hubo quien se acordó de la vida sentimental de la cantante y lanzaron mensajes al ex futbolista Gerard Piqué "esto es culpa de Piqué".

Una vez dentro, las esperas no desaparecieron. El acceso a algunas zonas y los puestos de comida y bebida también concentraron las críticas de parte del público, que se encontró con importantes aglomeraciones de hasta una hora para adquirir sus productos.

Sensación de inseguirdad en las gradas superiores

La mayor preocupación llegó durante el concierto en las gradas superiores en sectores como el B1 o C2. Algunos espectadores aseguraron haber sentido un movimiento considerable de las estructuras mientras Shakira actuaba.

“Hemos pasado mucho miedo”, relataban algunos asistentes a través de sus redes sociales, que describieron cómo las gradas se balanceaban durante determinados momentos del espectáculo. La situación provocó nervios entre parte del público y algunas personas llegaron a abandonar sus localidades ante el temor que les generaba el movimiento.

También se registraron crisis de ansiedad en algunos asistentes, según los testimonios de asistentes como el usuario de redes @borjanandez. Provocando que los servicios de emergencia y personal de seguridad acudieran a algunas zonas para atender a las personas afectadas.

Las quejas se trasladaron rápidamente a las redes sociales, donde varios asistentes compartieron vídeos y mensajes sobre el movimiento que habían percibido en las gradas. El temor se concentró especialmente entre quienes ocupaban las zonas más elevadas.

La organización defiende la seguridad

Ante la preocupación generada, la organización aseguró que las gradas están certificadas y cumplen los requisitos de seguridad. Las estructuras fueron revisadas durante y después del concierto para comprobar su estado.

El movimiento de este tipo de estructuras puede producirse cuando el público salta o se mueve de forma simultánea, aunque la percepción de algunos espectadores durante el estreno generó una importante sensación de inseguridad que se manifestó en redes sociales.

El mensaje emitido en las redes sociales de Live Nation, organizadora del evento, explica "todas nuestras estructuras, incluidas las gradas, están debidamente certificadas y comprobadas de manera oficial respecto a su seguridad y estabilidad. Esto se ha verificado in situ, durante la actuación de ayer, por las autoridades presentes en el recinto y esta misma mañana, una vez más, por los bomberos".

Shakira, molesta por los fallos técnicos

A los problemas denunciados por los espectadores se sumaron incidencias técnicas durante el propio espectáculo. La compleja producción preparada para la residencia no estuvo completamente libre de fallos y la cantante hizo visible su molestia ante algunos problemas que afectaron al desarrollo del concierto.

Durante el primer concierto se pudo ver a la artista colombiana visiblemente molesta con algunos fallos correspondiente al sonido y el retorno que recibía a través de sus ear-ins. Incluso llegó a manifestar su incomodidad a su equipo entre canciones. "No escucho", se pudo en los labios de Shakira mientras se quitaba una chaqueta en tonos lilasy rosa y señalaba los monitores de audio.

Por delante todavía quedan más de una decena de conciertos en Macondo Park, un recinto que pretende ofrecer una experiencia única a las más de 50.000 personas que acuden cada noche pero que no ha comenzado con el resultado esperado.