Sirat, del gallego Oliver Laxe, logra dos nominaciones en los Oscar 2026

El director de la película 'Sirat', Óliver Laxe, y su equipo celebran sus nominaciones a los premios Oscar Mejor Película Internacional y Mejor Sonido

Sirat, el filme dirigido por el gallego Oliver Laxe, figura entre los cinco títulos nominados a mejor película internacional y mejor sonido en la 98.ª edición de los Premios Oscar. De esta forma, iguala el récord de candidaturas para películas españolas como Mar adentro, La sociedad de la nieva o Hable con ella. La gala de entrega de los galardones que concede anualmente la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood se celebrará el 15 de marzo en su sede habitual, el Kodak Theatre de Los Ángeles.

Los intérpretes Danielle Brooks y Lewis Pullman fueron los encargados de anunciar desde el Samuel Goldwyn Theater de Beverly Hills (California) la lista de nominados a las 24 categorías de los Oscar, de cara a una ceremonia que volverá a estar presentada por Conan O’Brien.

Sirat, que había superado la shortlist inicial en cinco categorías —mejor película extranjera, mejor sonido, mejor música original, mejor reparto y mejor fotografía—, ha logrado finalmente dos nominaciones: mejor película internacional y mejor sonido, categoría en la que competirá con F1, Frankenstein, Una batalla tras otra y Los pecadores.

Las otras candidatas a mejor película internacional son la iraní Un simple accidente, de Jafar Panahi; la noruega Valor sentimental, de Joachim Trier; la tunecina La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania; y la brasileña ‘El agente secreto’, dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura.

También superó la preselección inicial El fantasma de la Quinta, un cortometraje de animación ambientado en la etapa más atormentada de Goya, dirigido por James A. Castillo y con Maribel Verdú como narradora, aunque finalmente no logró situarse entre los cinco cortos nominados.

La cinta de Oliver Laxe, ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes, obtuvo además dos nominaciones a los Globos de Oro, en las categorías de mejor película en lengua no inglesa y mejor banda sonora, aunque no logró alzarse con el galardón. Los premios fueron para Ludwig Göransson, por la música de Los pecadores, y para la brasileña El agente secreto, que también se impuso en los Critics Choice.

Además, Sirat parte como una de las grandes favoritas en los Premios Goya, que se entregarán en Barcelona el próximo 28 de febrero, con 11 nominaciones, entre ellas mejor película y mejor dirección. El filme, una producción original de Movistar Plus+, cuenta asimismo con cinco Premios del Cine Europeo, todos en categorías técnicas, y siete nominaciones a los Premios Feroz.

Los pecadores bate el récord histórico con 16 candidaturas

Los Pecadores, filme dirigido por Ryan Coogler, ha batido el récord histórico de nominaciones a los Oscar con 16 candidaturas. La película protagonizada por Michael B. Jordan parte, junto a Una batalla tras otra, la cinta de Paul Thomas Anderson que acumula 13 nominaciones, como las grandes favoritas de cara a la gala de entrega de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que tendrá lugar el 15 de marzo en el Kodak Theatre de Los Ángeles.

Con sus 16 nominaciones, el filme de terror ambientado en el Misisipi de los años 30 ha superado el récord histórico de 14 candidaturas, que hasta ahora ostentaban tres filmes icónicos: Eva al desnudo (1950), Titanic (1997) y La La Land (2017).

Tras Los Pecadores aparece también muy destacada ‘Una batalla tras otra’, una de las grandes triunfadoras hasta ahora en la temporada de premios, con 13 galardones a los que opta. Le siguen Valor sentimental, Marty Supreme y Frankenstein, con nueve nominaciones cada una, y Hamnet, de Chloé Zhao, con ocho candidaturas.

Junto a estos seis filmes, F1: La película, Bugonia, El agente secreto y Sueños de trenes completan los diez títulos nominados a mejor película.

Chloé Zhao, Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Joachim Trier (Valor sentimental), Joshua Safdie (Marty Supreme) y Ryan Coogler (Los Pecadores) son los cinco cineastas candidatos al premio a la mejor dirección.