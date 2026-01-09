“Sirat”, nominada a los Bafta en mejor película de habla no inglesa

Después de sus cinco preselecciones a los Óscar, “Sirat” suma ahora dos apariciones en la longlist de los Premios Bafta 2026: Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor Casting, dos categorías en las que también aspira a ser nominada en los Óscar. La película de Oliver Laxe continúa su trayectoria internacional, aunque enfrenta una competencia fuerte, y se confirma como uno de los títulos españoles más destacados de los últimos años.

Su primer test será el 11 de enero en los Globos de Oro, donde competirá en Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor Banda Sonora Original contra “Valor sentimental”, “Un simple accidente” y “El agente secreto”, entre otras. Todas estas películas también están en la longlist de los Bafta, junto a “Familia de alquiler”, y varias de ellas cuentan con opciones de nominación en dirección y actuación.