La TDT cambia este jueves: los canales que tendrás que resintonizar para seguir viendo la televisión

La Televisión Digital Terrestre (TDT) afronta este jueves, 5 de noviembre, uno de sus cambios más importantes de los últimos años. Los hogares de Ourense y del resto de España deberán realizar una nueva búsqueda de canales en sus televisores para acceder a las emisiones en ultra alta definición (UHD) y evitar problemas con algunas cadenas que cambiarán de frecuencia.

La reorganización comenzará durante la madrugada y, a partir de las 8:00 horas del jueves, los espectadores podrán resintonizar sus televisores. El cambio no supondrá un apagón general de la televisión ni obligará a comprar un aparato nuevo, ya que las emisiones habituales en alta definición (HD) seguirán disponibles.

Qué canales de la TDT cambian este jueves 5 de noviembre

La principal novedad será la llegada de nuevas emisiones en UHD o 4K, una tecnología que proporciona imágenes con mayor resolución y detalle. Los espectadores con televisores compatibles podrán acceder a cuatro señales de las principales cadenas nacionales:

La 1 UHD

La 2 UHD

Antena 3 UHD

Telecinco UHD

Estas emisiones utilizarán el estándar DVB-T2, una tecnología de transmisión más eficiente que permitirá ampliar progresivamente la oferta televisiva en ultra alta definición.

Además, RTVE incorporará el servicio RNE Accesible, destinado a mejorar la accesibilidad de sus emisiones radiofónicas a través de la TDT.

Los canales que podrías dejar de ver si no resintonizas

Más allá de las emisiones en 4K, la reorganización también afectará a varios canales que cambiarán de ubicación dentro de la red de televisión terrestre.

Entre las cadenas afectadas se encuentran Clan, DKISS, A3Series, BeMad y Boing. Algunas podrían desaparecer temporalmente de la lista de canales o dejar de verse correctamente si no se realiza una nueva búsqueda.

Los primeros movimientos están previstos para el martes 3 de noviembre, con cambios en las señales de RTVE, mientras que la reorganización principal se completará el jueves 5.

La TDT estrena un nuevo canal de televisión en abierto

Otra de las novedades será la incorporación de La Séptima, una nueva cadena nacional cuya llegada a la TDT está prevista para el 5 de noviembre.

Este canal comenzará a emitir en alta definición (HD), por lo que no será necesario disponer de un televisor 4K para recibirlo. Bastará con realizar la búsqueda de canales desde el mando a distancia y contar con una recepción adecuada de la TDT.

Cómo resintonizar los canales de la TDT paso a paso

Para recuperar los canales afectados y localizar las nuevas emisiones, el procedimiento será sencillo y podrá realizarse desde el propio televisor:

Enciende el televisor y pulsa el botón de menú, configuración o ajustes del mando. Accede al apartado de canales, instalación o sintonización. Selecciona la opción de búsqueda automática de canales. Espera a que el televisor complete el proceso y guarda los cambios. Comprueba que las cadenas aparecen correctamente y, si es necesario, vuelve a ordenarlas.

La recomendación es efectuar esta operación a partir de las 8:00 horas del jueves 5 de noviembre, cuando está previsto que hayan finalizado los principales cambios técnicos.

¿Hay que cambiar de televisor o adaptar la antena?

La nueva TDT no obligará a sustituir los televisores antiguos para seguir viendo las emisiones habituales en HD. Sin embargo, para disfrutar de las nuevas señales en ultra alta definición será necesario disponer de un equipo compatible con DVB-T2, resolución 4K y el sistema de compresión HEVC (H.265).

Los hogares con televisores que no admitan estas características podrán continuar viendo las versiones en HD de las cadenas nacionales.

Tampoco será necesario modificar las antenas individuales o comunitarias en condiciones normales. Si después de resintonizar persisten los problemas de recepción, se recomienda consultar con el administrador de la comunidad o con una empresa instaladora de telecomunicaciones.

Por otra parte, quienes vean la televisión nacional a través de plataformas de pago como Movistar Plus+, Orange TV o Vodafone TV no necesitarán realizar esta resintonización.

El cambio del 5 de noviembre será la primera fase de una transición tecnológica más amplia, con la que España busca extender progresivamente la televisión en ultra alta definición. Por el momento, las nuevas emisiones UHD convivirán con los canales tradicionales en HD, evitando que los espectadores tengan que renovar sus equipos de forma inmediata.