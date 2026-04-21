Tim Cook deja su cargo como CEO de Apple y será sustituido por John Ternus

Apple ha comunicado este lunes que el actual responsable de la unidad de hardware, John Ternus, se convertirá en el nuevo consejero delegado de la compañía en sustitución de Tim Cook, que a partir de ahora será el presidente ejecutivo.

En un comunicado, el gigante tecnológico ha anunciado la decisión, adoptada por unanimidad por el Consejo de Administración. "Cook seguirá desempeñando su cargo de director ejecutivo durante el verano, mientras colabora estrechamente con Ternus para garantizar una transición fluida", ha informado Apple.

Así, como presidente ejecutivo, Cook prestará apoyo en determinados aspectos de la empresa, "incluida la colaboración con responsables políticos de todo el mundo". Por otro lado, Arthur Levinson, hasta ahora presidente no ejecutivo de Apple durante los últimos 15 años, pasará a ser su director independiente principal a partir del 1 de septiembre de 2026.

Cook, 15 años como CEO

Tim Cook se incorporó a Apple en 1998. Asumió el cargo de director ejecutivo en 2011 y ha supervisado el lanzamiento de numerosos productos y servicios, entre los que se incluyen nuevas categorías como el Apple Watch, los AirPods y el Apple Vision Pro, así como servicios que van desde iCloud y Apple Pay hasta Apple TV y Apple Music.

También desempeñó un papel fundamental en la expansión de las líneas de productos existentes. "La empresa ha ampliado considerablemente su presencia global, especialmente en los mercados emergentes; ahora está presente en más de 200 países y territorios", asegura la compañía.

Por su parte, Ternus se incorporó al equipo de diseño de productos de Apple en 2001 y pasó a ocupar el cargo de vicepresidente de Ingeniería de Hardware en 2013. En 2021 se unió al equipo ejecutivo como vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

A lo largo de su trayectoria en Apple, Ternus ha supervisado el trabajo de ingeniería de hardware en una gran variedad de productos innovadores de todas las categorías. Desempeñó un papel fundamental en la introducción de múltiples líneas de productos nuevas, entre ellas el iPad y los AirPods, así como en numerosas generaciones de productos de iPhone, Mac y Apple Watch.

"El trabajo de Ternus en Mac ha contribuido a que esta categoría sea más potente y popular a nivel mundial que en cualquier otro momento de sus 40 años de historia", afirma el comunicado.