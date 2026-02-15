Tony Grox y Lucycalys ganan el Benidorm Fest sin Eurovisión

Tony Grox & Lucycalys, con “T amaré”, ganaron el Benidorm Fest 2026, llevándose el trofeo de la Sirenita de Oro y un premio de 150.000 euros, de los cuales 100.000 son para los intérpretes y 50.000 para los autores. Sin embargo, no representarán a España en Eurovisión tras la retirada de RTVE por la polémica participación de Israel. Tras las votaciones del jurado, donde Asha lideraba con 92 puntos y Tony Grox & Lucycalys estaban segundos con 82, el voto del público otorgó finalmente la victoria al dúo, sumando 48 puntos adicionales y consolidando su éxito en el certamen musical.

El dúo también ganó un viaje a Miami (Estados Unidos) para promocionar su carrera y grabar un single, mientras que Asha recibió un viaje a Estocolmo para grabar en el estudio insignia de Spotify. La gran final, conducida por Inés Hernand, Javier Ambrossi y Jesús Vázquez, junto a Lalachus, comenzó a las 22:00 horas con la actuación de Melody, ganadora en 2025, quien interpretó partes de sus éxitos “Esa Diva”, “El apagón” y “Alarma”. Melody declaró: “Yo quiero decir, de corazón, muchísimas gracias a cada uno de vosotros por apoyarme, por quererme, por mimar a la música”.

La competición abrió con Mayo y su tema “Tócame”, seguida de artistas como Kitai, Asha, Dani J, The Quinquis, Izan Llunas, Mikel Herzog Jr., María León ft. Julia Medina, Rosalinda Galán, Kenneth, Miranda! & bailamamá y Tony Grox & Lucycalys. En las semifinales, se clasificaron Tony Grox & Lucycalys, Izan Llunas, Kitai, María León & Julia Medina, Mikel Herzog Jr., Kenneth, Miranda! & bailamamá, Dani J, Álvaro Mayo, The Quinquis, Rosalinda Galán y Asha. La diversidad de estilos y géneros musicales ofreció un espectáculo amplio y atractivo que mantuvo al público expectante durante toda la noche.

Los ganadores concedieron su primera entrevista tras recibir la Sirenita de Oro de manos de Melody. Los artistas afirman estar “flipando, súper agradecidos” y reconocen que necesitan tiempo para asimilar la montaña rusa de emociones, la falta de sueño y la intensa agenda de las últimas 24 horas.

Lucycalys destacó la emoción de su actuación final: “Ha sido la vez que lo he disfrutado incluso más que en la semifinal porque ya era como vale, ya ésta sí es la última, entonces hay que disfrutarlo al máximo”. Por su parte, Tony Grox aseguró que su canción se convirtió en un himno del festival, al igual que “Esa Diva” de Melody, “Nochentera” de Vicco o “SloMo” de Chanel, y añadió: “Es increíble que la gente nos dé tanto amor y que haya conectado con la energía de la canción”, afirmando además que tienen “muchas ganas de seguir lanzando música y que la sigan apoyando”.