La UEFA admite el pago a la supuesta amante de Infantino

La UEFA ha confirmado este sábado que el organismo abonó un "pago por cese" a una empleada que, según se alega, mantuvo una relación con Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, mientras este ocupaba el cargo de secretario general de la UEFA.

El diario británico Daily Telegraph informó el viernes por la noche de que la mujer recibió una suma de seis cifras tras la supuesta relación con Infantino.

En un comunicado emitido este sábado, la UEFA confirmó que se realizó un pago y que se cubrieron los gastos de un máster en administración de empresas (MBA), lo cual, según afirmó, estaba "en consonancia" con la normativa vigente en aquel momento.

La noticia surge en un momento en que aumenta la presión sobre Infantino tras su plan de buscar inversión privada en una empresa que gestionaría las competiciones de la FIFA, incluidos los Mundiales masculino y femenino.

Infantino trabajó en la UEFA durante 16 años y fue su secretario general desde 2009, antes de ser elegido presidente de la FIFA en febrero de 2016.

"Estamos al corriente de las acusaciones y podemos confirmar que se abonó una indemnización por cese a la persona en cuestión, junto con el pago de las tasas de un máster en administración de empresas (MBA) en una escuela de negocios local. El pago se ajustaba a la normativa vigente en aquel momento para el personal que abandonaba la organización", informó un portavoz de la UEFA.

"Dicha normativa se ha endurecido desde 2016 y el reglamento de personal actual -que se aplica a todos los empleados de la UEFA, independientemente de su nivel- refleja el propio de una organización moderna y de gran relevancia", añadió.

Infantino lleva más de una semana bajo presión tras un polémico plan para vender participaciones a inversores privados en una empresa encargada de gestionar el Mundial. El plan fue rechazado por la UEFA y otras dos confederaciones continentales, la CONMEBOL y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). El miércoles, Infantino recibió el respaldo del comité ejecutivo de la FIFA tras una reunión celebrada en Marruecos y se disculpó por el proceso.

La amenaza de la UEFA de que sus 55 países miembros boicoteen las competiciones de la FIFA hasta que se retire el plan sigue en pie, y la confederación europea afirmó el jueves que el anuncio del miércoles "no cambia nada".