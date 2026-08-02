El Vaticano cerró el año 2025 con un patrimonio neto de 2.686 millones

La Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, en la audiencia general semanal del papa León XIV.

El Vaticano cerró 2025 con un patrimonio neto de 2.686 millones, lo que supone un incremento de alrededor de 89 millones con respecto a los 2.597 millones de 2024, según el informe de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), el ente del Vaticano que se ocupa de gestionar las propiedades y fondos del pequeño Estado.

Si bien, el resultado de explotación del ejercicio fue de 22,8 millones de euros frente a los 62,2 millones de 2024, un descenso que el presidente de la APSA, el arzobispo Giordano Piccinotti, pidió interpretar “con la perspectiva adecuada”.

“El ejercicio anterior fue extraordinario e irrepetible, caracterizado por ingresos vinculados a la reestructuración de la cartera financiera. El año 2025 representa, en cambio, el retorno a condiciones operativas ordinarias, y en este contexto las señales son positivas”, aseguró, según informó el portal oficial del Vaticano “Vatican News”.

El dato que merece mayor atención, según el presidente de la APSA, se refiere a la gestión de activos mobiliarios, que en el balance presenta un resultado contable negativo de 3,7 millones de euros. “La pérdida contable refleja en gran medida la aplicación de los nuevos principios contables adoptados por la Santa Sede -las Vatican Financial Management Policy (VFMP)-, que prevén el registro de las variaciones de valor de las carteras directamente en el patrimonio neto y ya no en la cuenta de resultados”, explicó.

Resultados positivos

En concreto, señaló que “los resultados positivos efectivamente obtenidos por la cartera gestionada, que ascienden a unos 16 millones de euros”, ya no pasan por la cuenta de resultados, sino que se contabilizan directamente en las reservas del patrimonio neto.

De ello se deriva, según indicó, “un desajuste natural” entre el resultado contable (-3,7 millones) y el resultado efectivo de la gestión, “que sigue siendo positivo en unos 12,6 millones”. “Esos 16 millones no se han perdido, sino que se han destinado directamente al refuerzo del patrimonio de la Administración”, precisó. El crecimiento se debe, según APSA, principalmente a la revalorización del oro físico de la cartera (+40,8 millones), al incremento del valor de los inmuebles (+39,2 millones) y a la contribución positiva de la valoración de los valores (+16,3 millones).

De los datos se desprende que el sector inmobiliario es el principal motor de la gestión ordinaria, con una mejora de 9,4 millones hasta alcanzar un resultado de 44,5 millones de euros, “gracias a una gestión más eficiente, a unos mayores ingresos operativos y a la racionalización de los costes de mantenimiento”, según APSA.

La Administración gestiona en Italia 4.281 inmuebles, a los que se suman unas 1.200 unidades en el extranjero -en Londres, París, Ginebra y Lausana- a través de sociedades de propiedad exclusiva.

Además, APSA destacó que se ha abonado íntegramente la contribución solicitada para cubrir las necesidades de la Curia Romana, que asciende a 22,7 millones de euros. De esta cifra se deriva el resultado del ejercicio, un “superávit simbólico” de 0,155 millones “destinado íntegramente al incremento del patrimonio”.

Por otro lado, el 40% de los recursos humanos trabaja en beneficio de otras entidades de la Santa Sede en actividades “predominantemente gratuitas”.