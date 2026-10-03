Un vecino de esta pequeña villa se lleva 29 millones de euros con el Euromillones

GRAN PREMIO

El único acertante de primera categoría del Euromillones se lleva 28,8 millones de euros con un boleto validado en una pequeña villa de Cantabria.

Un boleto de Euromillones convierte en multimillonario a un vecino de una pequeña villa
Un boleto de Euromillones convierte en multimillonario a un vecino de una pequeña villa | La Región

La suerte ha dejado este viernes uno de los grandes premios del año en España. Un único boleto acertó la combinación de primera categoría del Euromillones, correspondiente a los cinco números y las dos estrellas, lo que permitirá a su propietario embolsarse exactamente 28.871.634 euros. La combinación ganadora estuvo formada por los números 7, 8, 10, 22 y 35, junto a las estrellas 2 y 10.

El boleto millonario fue validado en Cabezón de la Sal, una pequeña villa de Cantabria, concretamente en el despacho receptor número 69.930, situado en el número 11 de la calle El Sol. Se trata del único acertante de primera categoría registrado en el sorteo celebrado este viernes, 2 de octubre.

El premio convierte así a su propietario en multimillonario de la noche a la mañana. El sorteo de Euromillones registró una recaudación total de 47.486.533,60 euros, con numerosos premios repartidos entre el resto de categorías. Dos boletos acertaron cinco números y una estrella, obteniendo cada uno de ellos 309.849,63 euros, mientras que otros ocho acertantes de tercera categoría percibirán 18.104,24 euros.

La fortuna también sonrió a otro punto de España a través de El Millón. El boleto ganador de este premio complementario fue validado en la Administración de Loterías número 67 de Málaga, ubicada en el centro comercial Carrefour Alameda.

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