Vídeo | Apuñalan a un aficionado del Celta en una pelea tras el partido en Lyon

Un aficionado español del Celta fue apuñalado durante los enfrentamientos registrados en Lyon tras el partido de Europa League, en unos disturbios que se saldaron con una detención policial.

Los incidentes comenzaron sobre las 00:30, cuando varios seguidores intentaron subir a un autobús, pero el conductor se negó al percibir a individuos con actitud violenta y armados con palos y puños americanos. El grupo continuó a pie hacia la plaza Gabriel-Péri, causando daños al mobiliario urbano.

La situación se agravó en la calle Sébastien-Gryphe, donde el hincha fue agredido por varios individuos, golpeado con objetos como una tabla de madera y herido con arma blanca. Radio Vigo compartió en vídeo el momento.

El afectado sufrió lesiones en el pie y el brazo, fue atendido por servicios de emergencia bajo protección policial y trasladado al hospital. Sus heridas, según fuentes sanitarias, no son graves.