Vídeo | Un oso pardo de grandes dimensiones se cuela en una casa a la ribera del río Sil: "Estaba hambriento"

Un oso pardo de grandes dimensiones se acercó este miércoles a una vivienda a la ribera del río Sil, donde fue grabado mientras merodeaba por la terraza de la casa. Las imágenes muestran al animal moviéndose entre sombrillas, mesas y sillas, en un nuevo episodio de presencia de osos en zonas habitadas.

El oso se pasea entre el mobiliario de la terraza

En los vídeos se observa cómo el plantígrado recorre el espacio exterior de la vivienda, pasando junto a las mesas, las sillas y las sombrillas. El animal llega hasta las inmediaciones de la entrada, aunque no cruza la puerta ni accede al interior del domicilio.

La escena vuelve a poner de manifiesto la proximidad de estos animales a las viviendas de algunos núcleos de la montaña leonesa, donde su presencia ha generado preocupación entre los habitantes. La escena fue grabada en una casa de Palacios del Sil, en León.

No se trata de un episodio aislado en el municipio. El pasado mes de agosto, la Junta Vecinal de Villarino del Sil, localidad perteneciente a Palacios del Sil, denunció incursiones recurrentes de osos en el casco urbano y daños en árboles frutales de las huertas.

La entidad local aseguró entonces que las medidas adoptadas para disuadir a los animales no habían resultado eficaces y reclamó una intervención ante la reiteración de los incidentes. El nuevo vídeo de este miércoles, 16 de septiembre, muestra hasta qué punto estos animales pueden aproximarse a las zonas habitadas, llegando incluso a las terrazas de las viviendas.

El vídeo del oso genera debate en las redes sociales

Las imágenes del oso pardo en la terraza de la vivienda de Palacios del Sil han provocado diferentes reacciones entre los usuarios de las redes sociales. Algunos apuntan a la búsqueda de alimento como posible explicación de la visita del animal, mientras que otros reflexionan sobre la convivencia entre los humanos y la fauna salvaje.

"Estaba hambriento", señala uno de los comentarios. Otro usuario recurre al humor ante la proximidad del animal a la vivienda: "Cómo para salir a echar la basura".

La presencia del oso también ha abierto un debate sobre la ocupación del territorio. "A medida que el ser humano les va comiendo a los animales terreno de su hábitat, ellos se tienen que buscar la vida", opina una persona, mientras que otra plantea una interpretación diferente: "Más bien zonas pobladas en hábitat del osos".