Vídeo | El papa León XIV se viraliza en redes tras hacer el gesto ‘six-seven’ durante su recorrido en papamóvil por Madrid

Las redes sociales se han llenado este sábado de imágenes del papa León XIV durante su recorrido en papamóvil por el centro de Madrid, donde ha sido captado realizando el gesto conocido como six-seven, una expresión popular entre adolescentes que carece de un significado concreto.

El gesto, aparentemente espontáneo, ha generado un amplio debate y multitud de reacciones en plataformas sociales, donde el momento se ha viralizado rápidamente durante la jornada de la visita papal a la capital.

El recorrido del Pontífice, tras ser recibido por los Reyes en el Palacio Real, ha estado acompañado por aplausos, cánticos y muestras de entusiasmo como “¡Viva el Papa!” y el himno oficial de la visita, “Alza la mirada”. Durante el trayecto, el papamóvil también se ha detenido en Plaza de España, donde León XIV ha bendecido a un bebé de apenas 45 días, un gesto que ha sido ampliamente difundido por los asistentes.

El papa ha iniciado alrededor de las 13:40 horas su primer recorrido por Madrid, en una jornada que ha concentrado a numerosos fieles a lo largo de las calles del centro. Está previsto que realice un segundo desplazamiento en papamóvil por la tarde, tras su visita a un centro para personas sin hogar gestionado por Cáritas Diocesanas de Madrid.

Ese segundo trayecto lo llevará desde la calle Vitruvio hasta la Plaza de Lima a través del Paseo de la Castellana, donde se celebrará uno de los principales actos multitudinarios de la jornada. La organización ha señalado que el recorrido permitirá que miles de personas puedan ver al Pontífice a su paso por la ciudad.