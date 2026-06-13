Cómo vivir más de cien años en Ourense

Si podemos afirmar que la alimentación influye en el 25% de nuestra longevidad, afirmamos también que existe otro 75% basado en factores genéticos y epigenéticos que explican por qué determinadas personas alcanzan los cien años o más. La genética cuenta, pero su peso se ha sobredimensionado tradicionalmente. Los estudios de gemelos sitúan la herencia genética en torno al 30-40% de la esperanza de vida, dejando un margen muy amplio a los factores ambientales, sociales y conductuales. A partir de ahí, el interés de Ourense es evidente: es una provincia con una proporción muy elevada de personas centenarias

En diferentes estudios se constata una observación humana: los centenarios con mayor dependencia expresan menor satisfacción y más verbalizaciones de queja; en ellos, la gran longevidad no siempre se vive como una ventaja. Este punto es clave para cualquier discurso sobre longevidad: vivir más no basta si no se acompaña de funcionalidad, autonomía, sentido y soporte.

La clasificación de los centenarios en cuanto a la aparición de enfermeddes crónicas se basa en tres grupos: “supervivientes”, si comenzaron con pluripatología antes de los 85 años; “retrasadores”, si empezaron después de los 85; y “escapados”, si no padecen pluripatología subsidiaria de polifarmacia o comenzaron muy tarde. Entre ellos centenarios de Ourense, la mayoría pertenecía al grupo de los “escapados”, con un 73% de los casos válidos. Este grupo son los que ostentan los principales rasgos de personalidad de una persona longeva: Amabilidad, escrupulosidad (llevada a un orden físico y mental, donde los japoneses lo tienen muy presente). También tenemos la curiosidad, la extraversión, la laboriosidad y la resiliencia. Este resultado sugiere que muchos centenarios ourensanos no solo han sobrevivido a enfermedades, sino que han retrasado de forma notable la aparición de patologías crónicas complejas o de tratamientos múltiples.

No se describe una población que haya practicado deporte formal, sino personas que se movieron durante toda su vida por necesidad, trabajo y costumbre

La actividad física es otro factor importante en la biografía de nuestros centenarios. No se describe una población que haya practicado deporte formal, sino personas que se movieron durante toda su vida por necesidad, trabajo y costumbre. El 94% declaraba haber sido persona de moverse bastante o mucho, y el 81,4% refería una actividad física diaria bastante o muy intensa. Sin embargo, el 90,3% no hacía deporte en su tiempo libre, más bien era la actividad física incorporada a la vida cotidiana. Campo, labranza, desplazamientos, tareas domésticas, cuidado de animales, huerta, carga de pesos y movilidad diaria probablemente actuaron durante décadas como un entrenamiento funcional continuo.

El patrón de sueño también se analiza como posible factor de longevidad. Una calidad de sueño buena o bastante buena en la mayoría de los casos, con cifras cercanas al 90,4%. También se menciona que prácticamente ningún centenario tomaba fármacos para dormir, y que la duración del sueño era superior a siete horas en buena parte de los encuestados.

Desde el punto de vista sociodemográfico, la mujer es el icono de longevidad, quizás por la mayor longitud de sus telómeros o por la mejor metilación de su ADN. La proporción entre mujeres y hombres respecto a la longevidad es es de 4:1.

Cuando analizamos a los centenarios de Ourense, el fenómeno migratorio también aparece con fuerza. El porcentaje de centenarios emigrantes se sitúa en torno al 30%, una cifra coherente con la historia gallega del siglo XX. Este dato tiene interés porque introduce una dimensión biográfica: muchos centenarios no vivieron una vida estática, sino atravesada por salida, trabajo, retorno, adaptación y resiliencia. En términos de longevidad, esto puede interpretarse desde dos ángulos. Por un lado, la emigración pudo suponer estrés, dureza laboral y desarraigo. Por otro, también pudo favorecer recursos económicos, aprendizaje, capacidad de adaptación y regreso a un entorno de origen más estable.

También debemos de tener en cuenta variables ambientales como altitud, temperatura, precipitación, áreas protegidas, exposición a radón y presencia de suelos o aguas termales, como dijimos

Finalmente, debemos de potenciar la importancia del medioambiente, la calidad de nuestra agua, el aire, los informes conceden importancia al agua,el termalismo, la ruralidad y una vida libre de estrés con tradiciones arraigadas que avalan un envejecimiento en comunidad y una identidad colectiva. La mayoría consumía agua de fuente, pozo, manantial o traída, y valoraba positivamente su importancia. También debemos de tener en cuenta variables ambientales como altitud, temperatura, precipitación, áreas protegidas, exposición a radón y presencia de suelos o aguas termales, como dijimos. Existen factores que activan los mecanismos de supervivencia en nuestros centenarias, la restricción calórica en épocas de hambruna y la exposición moderada al frío son dos mecanismos que activan la autofagia, la reparación del ADN, una buena función mitocondrial, control de inflamación crónica, la importancia de la reserva muscular, una inmunidad eficaz, microbiota estable (avalada también por una alimentación fresca y de temporada), metabolismo flexible y red social fuerte.

Son varios los expertos que han venido a ver el caso de Ourense y que han editado libros exitosos como Ken Stern, Michel Poulain, Mikel Whal y en junio viene un clúster de longevidad hispanoamericano que quieren integrar en Perú, Paraguay, Méjico, Argentina y Uruguay los determinantes de longevidad que tenemos en Ourense, es decir, nuestro patrimonio saludable.