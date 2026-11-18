La sonda Voyager 1, que lleva viajando casi 50 años por el espacio, ha alcanzado este miércoles 18 de noviembre a las 11.16 horas un hito que ningún otro objeto creado por el ser humano ha alcanzado: un día luz de distancia de la Tierra, según ha informado la NASA. Un día luz es la distancia que una partícula de luz puede recorrer en 24 horas, lo que equivale a unos 26.000 millones de kilómetros, un punto alcanzado por la Voyager 1 este miércoles.

La Voyager 1 continúa comunicándose con la Red del Espacio Profundo de la NASA y enviando datos desde cuatro instrumentos que aún funcionan: el telescopio de rayos cósmicos, el experimento de partículas cargadas de baja energía, el magnetómetro y el experimento de ondas de plasma.

Por su parte, su nave gemela, la Voyager 2, siguió una trayectoria diferente a través del sistema solar tras su lanzamiento en 1977, con el objetivo de visitar Urano y Neptuno. Se prevé que la Voyager 2 se encuentre a un día luz de la Tierra dentro de nueve años, en noviembre de 2035.

La Voyager 1 se dirige hacia una estrella a más de 17 años luz de la Tierra llamada "AC +79 3888", también conocida como Gliese 445. Es una estrella poco conocida que actualmente se encuentra en la constelación de la Osa Menor, y se espera que la Voyager 1 pase a unos 1,7 años luz de ella, dentro de 40.000 años.

Aunque la nave espacial, en vuelo desde 1977, viaja a casi 61.000 km/h a través del vacío del espacio, esto es relativamente lento en comparación con la velocidad de la luz. La Voyager 1 ha tardado 49 años, 2 meses y 11 días en recorrer un día luz más allá de la Tierra, "un hito enorme en cualquier sentido y un día que merece ser celebrado", según destaca la NASA.

La Voyager 1 ha estado explorando la Vía Láctea desde 1977. Actualmente, la sonda se encuentra en el espacio interestelar, la región fuera de la heliopausa, o la burbuja de partículas energéticas y campos magnéticos provenientes del Sol. Fue lanzada después de la Voyager 2, pero debido a una ruta más rápida, salió del cinturón de asteroides antes que su gemela y la superó el 15 de diciembre de 1977.

Entre sus descubrimientos destaca un delgado anillo alrededor de Júpiter y dos nuevas lunas jovianas: Tebe y Metis; en Saturno, descubrió cinco lunas nuevas y un nuevo anillo llamado anillo G; fue la primera nave espacial en cruzar la heliosfera, el límite donde las influencias externas a nuestro sistema solar son más fuertes que las provenientes del Sol; y es el primer objeto fabricado por el ser humano que se aventura en el espacio interestelar.

Descubrimientos en Júpiter

La Voyager 1 comenzó a estudiar Júpiter en abril de 1978 a una distancia de 265 millones de kilómetros. Las imágenes mostraron que la atmósfera de Júpiter era más turbulenta que durante los sobrevuelos de las sondas Pioneer 10 y 11. Tomó una fotografía cada 96 segundos para crear una secuencia de imágenes a intervalos del acercamiento.

A principios de 1979, descubrió un tenue sistema de anillos alrededor de Júpiter. El encuentro más cercano de la nave espacial con Júpiter ocurrió el 5 de marzo de 1979, a una distancia de 280.000 km. Posteriormente, encontró varias de las lunas de Júpiter, incluyendo Amaltea, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Espectaculares fotografías de cerca de las lunas abrieron mundos completamente nuevos para los científicos planetarios. La nave espacial descubrió dos nuevas lunas, Tebe y Metis.

El máximo acercamiento de la Voyager 1 a Saturno se produjo el 12 de noviembre de 1980, a una distancia de aproximadamente 126.000 km. Su sobrevuelo del sistema de Saturno fue tan espectacular como el encuentro con Júpiter.

La Voyager 1 descubrió cinco lunas nuevas, un nuevo anillo y estructuras de anillos complejas, incluyendo 'lunas pastoras' que mantienen algunos anillos bien definidos. La sonda fotografió las lunas de Saturno: Titán, Mimas, Encélado, Tetis, Dione y Rea. Todas las lunas parecían estar compuestas principalmente de hielo de agua.

Las imágenes de Titán

Las imágenes de Titán mostraron una atmósfera densa que ocultaba por completo su superficie. La sonda espacial descubrió que la atmósfera de Titán estaba compuesta en un 90% de nitrógeno. La presencia de nitrógeno, metano e hidrocarburos más complejos indicaba que podrían ser posibles reacciones químicas prebióticas en Titán.

Tras su paso por Saturno, la Voyager 1 se dirigió hacia el norte, saliendo del plano de la eclíptica, a una velocidad de aproximadamente 3,5 Unidades Astronómicas por año. Debido a los requisitos específicos del sobrevuelo de Titán, la nave espacial no fue dirigida hacia Urano ni Neptuno.

Las últimas 64 imágenes de la Voyager 1 conformaron un mosaico tomado a una distancia de 40 Unidades Astronómicas (UA) del Sol. Este retrato del sistema solar incluía seis planetas (Mercurio y Marte no eran visibles). La imagen de la Tierra inspiró el famoso "Punto Azul Pálido", popularizado por Carl Sagan (1934-1996), miembro del equipo científico de la Voyager. Estas fueron las últimas de un total de 67 000 imágenes tomadas por las dos sondas Voyager.

Además, la misión interestelar Voyager (VIM) comenzó el 1 de enero de 1990. El objetivo era extender la exploración hasta los límites exteriores de la esfera de influencia del Sol y más allá.

El 17 de febrero de 1998, la Voyager 1 se convirtió en el objeto artificial más distante que existe cuando, a una distancia de 69,4 UA del Sol, "superó" a la Pioneer 10. El 16 de diciembre de 2004, la Voyager 1 alcanzó la onda de choque de terminación y entró en la heliofunda; y el 25 de agosto de 2012, la nave espacial se convirtió en la primera en salir de la heliosfera y comenzar a medir el entorno interestelar.