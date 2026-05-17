Wild Bird o la melancolía de la genialidad

Hay relaciones en la historia de la moda que trascienden lo profesional para convertirse casi en mitología. La de Alexander McQueen e Isabella Blow pertenece, sin duda, a esa categoría. Ahora, años después de que ambos se convirtieran en dos de las figuras más influyentes (y trágicas)de la moda británica, su vínculo llegará al cine a través de Wild Bird, el nuevo cortometraje protagonizado por Russell Tovey y Olivia Colman.

Dirigido por Andrew Haigh, cineasta detrás de All of Us Strangers, el proyecto se aleja deliberadamente del biopic tradicional. En lugar de reconstruir cronológicamente sus vidas, Wild Bird imagina un viaje emocional entre ambos, una especie de carretera simbólica hacia la reconciliación y la redención.

La elección resulta especialmente acertada porque hablar de McQueen y Blow nunca ha sido hablar únicamente de moda. Ella fue mucho más que una editora: descubrió el talento de Lee McQueen cuando aún era un joven diseñador recién salido de Central Saint Martins y compró su colección de graduación completa. A partir de ahí nació una relación creativa profundamente intensa, marcada por la admiración mutua, la dependencia emocional y, finalmente, la distancia.

Isabella Blow entendió antes que nadie que McQueen no diseñaba ropa, sino emociones. Fue quien impulsó su carrera, quien le animó a utilizar “Alexander” como nombre profesional y quien convirtió sus desfiles en acontecimientos culturales. Él, a su vez, encontró en Blow a la única persona capaz de comprender la oscuridad y la sensibilidad que atravesaban su universo creativo.

La historia terminó de la manera más dolorosa posible. Blow falleció en 2007 y McQueen le dedicó posteriormente una de sus colecciones más emotivas, La Dame Bleue. Tres años después, el diseñador también murió, dejando tras de sí uno de los legados más influyentes de la moda contemporánea.

Quizá por eso Wild Bird resulta tan fascinante incluso antes de poder verla. Porque no pretende explicar únicamente quiénes fueron, sino capturar algo mucho más difícil: la intensidad emocional de dos figuras que entendían la moda como arte, obsesión y refugio.

Y en una industria que a menudo simplifica sus propios mitos, recuperar la complejidad de McQueen e Isabella Blow se siente no solo necesario, sino profundamente contemporáneo.