Yolanda Díaz responde a la demanda de Julio Iglesias: "Con o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos"
DEFENSA DE LA MUJER
Julio Iglesias interpuso una demanda contra la ministra Yolanda Díaz por acusarle de "abusos sexuales y esclavitud" con sus trabajadoras domésticas
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, replicó este martes al cantante Julio Iglesias que una demanda no hará que deje de señalar a quien vulnere la "integridad" y "los derechos" de las trabajadoras.
De esta forma reaccionó Díaz a la demanda que ha interpuesto el cantante contra ella por acusarle de someter a sus trabajadoras a "abusos sexuales" y de tenerlas en una "situación de esclavitud". El cantante advirtó de que si la ministra no retira esas afirmaciones, se querellará contra ella.
"Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos", escribió Díaz en un mensaje en su cuenta de Bluesky.
Según ha adelantado Okdiario y se desprende del escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado José Antonio Choclán insta a Díaz a "rectificar públicamente" el mensaje que publicó en su cuenta en la red social Bluesky. También pide a la vicepresidenta que indemnice a Iglesias "en la cantidad que se establezca en función del grave daño social producido" por su "comportamiento injurioso y calumnioso".
