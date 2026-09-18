Un accidente múltiple con seis vehículos deja al menos 3 heridos en la A-52 a la altura de Toén
ENLACE CON LA AG-53
El accidente de tráfico se produjo en el kilómetro 239, en sentido Ourense, y está provocando retenciones en la salida hacia la rotonda del enlace con la AG-53
Al menos tres personas han resultado heridas este viernes en una colisión múltiple entre al menos 6 vehículos registrada en la A-52, a la altura de Toén. El accidente se produjo en el kilómetro 239 de la autovía, en las proximidades del túnel de Alongos y bajo los viaductos del enlace con la AG-53.
En el siniestro se han visto implicados varios vehículos y el operativo de emergencias permanece activo. El accidente está provocando retenciones y problemas para circular en la zona, especialmente en la salida hacia la rotonda del enlace con la AG-53, en dirección Ourense.
El carril permanece cerrado mientras los equipos de emergencia trabajan en el lugar.
Hasta la zona se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico, GES de Ribadavia, Bomberos de O Carballiño y Protección Civil para atender a los afectados y regular la circulación.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el alcance de las heridas ni sobre las circunstancias en las que se produjo la colisión.
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