Dos heridos tras volcar y quedar el coche destrozado en Toén

Dos personas resultaron heridas en un accidente de tráfico registrado en la carretera OU-0518, a su paso por Moreiras, en el municipio de Toén. Uno de los ocupantes tuvo que ser trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) debido a las lesiones sufridas.

El vehículo quedó volcado y con diversos daños como consecuencia del siniestro. Los dos ocupantes presentaban múltiples cortes y lesiones, por lo que necesitaron asistencia sanitaria en el lugar.

El accidente motivó la intervención del Servicio Municipal de Protección Civil y Emergencias de Barbadás durante el turno de mañana de este martes, tras recibir el aviso del CIAE 112 y de Protección Civil de Toén, que solicitó su colaboración por proximidad. En el operativo participaron los efectivos con una bomba urbana ligera, un operario de turno y un voluntario, además de dos componentes del GES de Pereiro, que acudieron con una furgoneta de servicios varios.

También se movilizaron efectivos de la Guardia Civil, tanto de seguridad ciudadana como de Tráfico, con dos agentes de cada unidad, así como una ambulancia de soporte vital básico con dos profesionales sanitarios.

Una vez finalizada su intervención, los medios de Barbadás se retiraron del lugar, donde permanecieron los efectivos del GES de Pereiro y COTA. La actuación permitió prestar asistencia inicial a los dos ocupantes y coordinar la intervención de los distintos recursos de emergencia desplazados hasta el punto del accidente.