Milo reparte sus belenes por Toén, el CHUO y Vilanova

Emilio Cid, “Milo”, de 66 años, tiene hasta tres belenes expuestos en Navidad en distintos puntos de la provincia: en el CHUO, en Vilanova dos Infantes y el más monumental, en Toén, que aún puede visitarse este fin de semana.

Recién jubilado de su trabajo como agente de seguridad en el CHUO, su pasión por el arte belenista le surgió “en el 2008. Mi profesión era electricista y durante varios años les montaba a la Asociación de Belenistas de Ourense las luces de su belén, hasta que un día me decidí a hacer uno, que era muy pequeñito, de dos por dos metros, en Outomuro (Cartelle). A raíz de ello seguí aumentándolo durante ocho años seguidos, hasta que llegó el momento en que no me entraba en el bajo de la casa, y lo traje a Ourense”.

En sus belenes es parte importante la reproducción de edificios emblemáticos, como fue el caso de “la iglesia parroquial de Outomuro, y ahora en cada sitio que monto, hago reproducciones de monumentos de la zona”.

En 2019, trasladó su belén a la calle Ervedelo, en el barrio de O Couto, “y con la pandemia lo llevé a las Galerías O Couto, para después montar durante cuatro años el belén en Vilanova dos Infantes y el grande, de 50 metros cuadrados, está en Toén. También me pidieron hace cuatro años hacer uno para el CHUO, que este año volví a instalar”, explica Milo.

Este nacimiento expuesto en Toén “tiene un espacio independiente, en una sala anexa, donde se muestran las reproducciones que he hecho del concello: la iglesia de San Pedro de Moreiras o la Torre del Olivar”. Y en lo que es el belén, “este año hice algo nuevo que es el mar, con los pescadores, las redes… además de la Torre de Hércules, el Pazo de Meirás, la Torre de Sande o las Puertas de Jerusalén. Y figuras habrá más de 200”. Este belén está abierto viernes, sábados y domingos de cuatro a ocho de la tarde.

Milo con el Palacio de Herodes tras él.

Asignatura pendiente

Su gran ilusión ahora es “instalar un belén en Allariz, que es de donde soy natural. Llevo tres años intentándolo, pero no lo he conseguido todavía, unas veces porque no había espacio, otras por falta de personal para atender a las visitas… pero tengo todo listo; de hecho tengo reproducido el castillo, que anduve investigando cómo podría ser. No es un belén muy grande, pero tiene toda la zona de O Arnado, la Alameda, el Puente Romano, la Plaza Mayor, A Barreira, el Santuario de San Benito, tengo prácticamente todo el pueblo reproducido”. Las figuras están elaboradas en porexpán, pintadas con pinturas acrílicas y el efecto de piedra “está hecho con cola y arena de playa”.