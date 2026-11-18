Siete personas heridas en un accidente de tráfico, tres de ellas menores, que viajaban en un taxi escolar en Trasmiras
COLISIÓN EN LA OU-107
Los tres menores y el acompañante que viajaban de camino a la escuela fueron trasladados al CHUO con pronóstico reservado. El tráfico permanece cortado desde las 9:00 horas en la carretera que conecta Xinzo de Limia con Cualedro
Un accidente de tráfico entre un taxi que realizaba transporte escolar y otro vehículo en la carretera OU-107, que conecta Xinzo de Limia con Cualedro, ha dejado siete personas implicadas, entre ellas tres menores de edad. El siniestro se produjo alrededor de las 9:00 horas de este miércoles y obligó a cortar la circulación en esta vía.
En el taxi viajaban el conductor, un acompañante y tres menores que se dirigían al colegio. Tras el accidente, los cinco ocupantes fueron trasladados al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) con pronóstico reservado.
En el otro vehículo viajaban dos personas, el conductor y un acompañante, que pudieron salir por su propio pie. Ambos fueron valorados en el lugar del accidente por personal sanitario, sin que conste su traslado hospitalario.
Amplio dispositivo de emergencias
Fue el propio taxi el que dio aviso a los servicios de emergencias tras producirse el accidente. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de conservación de carreteras, bomberos y tres patrullas de la Guardia Civil, además de los recursos sanitarios.
La circulación permanece cortada en la OU-107 desde las 9:00 horas, mientras se desarrollan las actuaciones derivadas del siniestro.
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