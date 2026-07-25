A Festa da Bica de Trives estrea un xeado elaborado co doce tradicional e agota as entradas para o almorzo popular
A novidade na Festa da Bica de Trives: o primeiro xeado elaborado con auténtica bica
A LIII Festa da Bica de Trives, declarada Festa de Interese Turístico, arranca hoxe cun programa que combina gastronomía, música, artesanía e tradición. A gran novidade desta LIII edición será o xeado de bica de Trives, unha creación elaborada pola empresa ourensá La Central Heladera a partir dunha iniciativa do Concello. O novo produto, elaborado con auténtica Bica de Trives e presentado en formato monodose, permitirá degustar o doce máis representativo da vila nunha versión innovadora.
Debido ás previsións meteorolóxicas adversas, o Concello decidiu trasladar o tradicional xantar popular da Praza do Reloxo ao CEIP Manuel Bermúdez Couso, mantendo sen cambios o horario e o resto da programación.
O éxito da convocatoria chegou ao esgotamento das entradas para o xantar. Segundo destacou o Concello, “malia ter ampliado o aforo respecto da edición anterior, as entradas volveron esgotarse en tempo récord”, unha resposta que atribúe ao “interese, o agarimo e as gañas de compartir unha xornada de comunidade arredor da gran protagonista da nosa terra: a Bica de Trives”. A programación continuará durante toda a fin de semana con actuacións musicais, entre elas a de Skadelos, hoxe sábado, e Luar na Lubre, mañá domingo, ademais da II Mostra de Palilleiras e da tradicional andaina á Cabeza Grande.
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