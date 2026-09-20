Galería | Trives cierra sus fiestas patronales con la procesión de la Dolorosa

La devoción volvió a tomar las calles de A Pobra de Trives con la celebración de la Dolorosa, que puso el broche a las fiestas patronales con una procesión multitudinaria marcada por las promesas y la tradición de los fieles que recorrieron descalzos el trayecto tras la imagen de la Virgen.

A Pobra de Trives cerró este domingo 20 de septiembre sus fiestas patronales con la celebración de la Dolorosa. Tras la solemne eucaristía tuvo lugar la tradicional procesión por las calles de la localidad, acompañada por la Banda de Música de Boborás y seguida por cientos de feligreses y devotos. La imagen de la Virgen de los Dolores presidió la procesión, mientras que el Cristo ocupó el segundo lugar, acompañado en todo momento por numerosos vecinos y visitantes.

Uno de los momentos más destacados en la procesión es ver como decenas las fieles realizaron el recorrido por las calles de la villa descalzos tras la imagen de la virgen para cumplir sus promesas y mostrar su devoción. Una tradición que se mantiene año tras año y que refleja la fe de muchos de los asistentes, convirtiendo la procesión en uno de los momentos más emotivos.