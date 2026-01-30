CAOS EN COMERCIOS
Movistar deja sin servicio a más de 2.000 vecinos de Trives
CAOS EN COMERCIOS
Una nueva avería de Movistar dejó este jueves sin servicio de internet y telefonía a Trives y Manzaneda durante gran parte del día, provocando importantes incidencias. Los fallos comenzaron antes de las once de la mañana afectando a más de 2.000 de usuarios.
La caída del servicio generó un auténtico caos en servicios básicos, al no funcionar los sistemas de los bancos, la notaría, las farmacias ni los TPV de numerosos establecimientos comerciales. Además, muchos vecinos clientes de Movistar se quedaron sin posibilidad de realizar llamadas al quedar sin línea telefónica
