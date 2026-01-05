MINUTO A MINUTO
Maduro comparece hoy ante el juez en Nueva York

¿Sabe usted que el palco del Celta comió rico y dulce con un postre típico de Ourense?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el equipo vigués pudo degustar la famosa bica de Trives

Fermín Santoveña, concelleiro de Deportes, visita el conjunto de Vigo.
Fermín Santoveña, concelleiro de Deportes, visita el conjunto de Vigo. | La Región

¿Sabe usted que el equipo vigués pudo degustar la famosa bica de Trives? ¿Sabe usted que recibieron la visita de Fermín Santoveña, concelleiro de Deportes de este concello? ¿Sabe usted que forma parte de la iniciativa “Un gol, unha bica” para la promoción de esta delicatessen? ¿Sabe usted que les dio suerte y el equipo celeste ganó por goleada al Valencia (4-1)?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats