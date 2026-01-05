¿Sabe usted que el palco del Celta comió rico y dulce con un postre típico de Ourense?
Hoy, en el Quen cho dixo, el equipo vigués pudo degustar la famosa bica de Trives
¿Sabe usted que el equipo vigués pudo degustar la famosa bica de Trives? ¿Sabe usted que recibieron la visita de Fermín Santoveña, concelleiro de Deportes de este concello? ¿Sabe usted que forma parte de la iniciativa “Un gol, unha bica” para la promoción de esta delicatessen? ¿Sabe usted que les dio suerte y el equipo celeste ganó por goleada al Valencia (4-1)?
