Un Pandigueiro sorprendente en nave espacial

UNHA DÉCADA DE TRADICIÓN

A Caniceira volveu achegar aos cativos triveses esta figura de Nadal cun contacontos que combinou tradición e modernidade, con efectos visuais e concienciación ambiental.

O Pandigueiro acompañado ao remate do conto.

O local da Asociación Cultural A Caniceira encheuse de ilusión na mañá do domingo 4 de xaneiro en Trives, onde os máis pequenos volveron atoparse cun vello coñecido do Nadal galego: o Pandigueiro. A asociación volveu cumprir coa tradición que leva mantendo desde hai máis dunha década, achegando aos cativos triveses as aventuras desta figura ancestral a través dun contacontos que cada ano esperta expectación e sorrisos.

Nesta ocasión, a historia deu un paso máis alá. Sen perder a esencia do Pandigueiro de sempre, o relato apostou por unha mirada máis moderna e imaxinativa, na que o protagonista compartiu escena con personaxes doutros universos do Nadal, como un rei mago, a dona de Papá Noel e un par de elfos. Un encontro inesperado que sorprendeu tanto aos nenos como ao público adulto.

O momento máis impactante da tarde chegou cando, sobre o escenario, aterrizou un Pandigueiro moderno nunha nave espacial chea de luces, unha posta en escena que combinou tradición e futurismo, e que provocou exclamacións de sorpresa entre os asistentes. Un xiro visual e narrativo que conseguiu captar a atención dos máis pequenos sen afastarse da historia orixinal.

Desde A Caniceira explicaron que, a pesar dos matices modernistas, a base do conto mantívose fiel á verdadeira tradición do Pandigueiro. A narración tamén serviu para lanzar unha mensaxe de concienciación, facendo referencia aos incendios que danaron os montes onde vive o personaxe. Por este motivo, este ano o Pandigueiro non puido repartir castañas, que foron substituídas por boliñas de luz, pequenas “castañas máxicas” cargadas de simbolismo: non serven para comer, pero si para lembrar a importancia de coidar a natureza.

Unha vez máis, A Caniceira demostrou que as tradicións poden evolucionar sen perder a súa alma, facendo do Pandigueiro unha figura viva, capaz de adaptarse aos tempos actuais.

