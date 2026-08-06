Baiuca, Nadadora o 9Louro visitan A Rúa con los Concertos do Xacobeo

Acercar la programación cultural de calidad a todo el territorio gallego y hacer de la música un motor de dinamización turística, económica y social también en nuestras villas y comarcas es el doble objetivo de los Concertos do Xacobeo, impulsados por la Xunta de Galicia a través de la Axencia de Turismo. Una de las citas más destacadas tendrá lugar estos días en la comarca de Valdeorras, consolidando una de las propuestas de referencia de la provincia.

Será en la Praza da Estación de A Rúa, donde el sábado se celebra la tercera edición de O Son da Estación. El día antes, el viernes, los Concertos do Xacobeo suman una nueva cita a su calendario con la primera edición de Sons Urbanos. Serán dos jornadas centradas en la pluralidad, diversidad y el excelente momento creativo de la escena gallega actual.

Sons urbanos

La primera edición de Sons Urbanos tendrá lugar mañana, viernes, desde las 19,00 horas, una cita que nace como una evolución natural dentro del ciclo musical de A Rúa, concebida de forma específica para conectar de manera directa con el público más joven a través de las corrientes musicales contemporáneas más candentes.

Sobre el escenario se desplegará una propuesta actual y enérgica protagonizada por talentos emergentes de la comunidad como 9louro, Kid Mount, Kike Varela y Mela, consolidando un espacio propio para los ritmos urbanos en la comarca.

9louro: Natural de Muros , Martín Louro encabeza la nueva ola de la música urbana en gallego. Su estilo destaca por la versatilidad y el rechazo a las etiquetas estrictas. Su repertorio entrelaza bases de pop urbano, trap, rap y reguetón con influencias de ritmos latinos, funk e incluso matices de bachata o salsa.

Kid Mount: Originario de Xinzo de Limia , su propuesta transita entre el desamor y el perreo. Su sonido fusiona la música urbana experimental con hip-hop, funk y ritmos latinos, destacando por un enfoque de bases electrónicas bailables que bebe tanto de la modernidad como de la frescura del electro latino de principios de los dosmiles.

Kike Varela: Reconocido DJ y productor gallego, destaca en la escena por su maestría dentro de la música electrónica. Su estilo se caracteriza por una potente capacidad de fusión, integrando las tendencias electrónicas de club y de los grandes festivales con sutiles guiños a la tradición gallega.

Mela: Artista emergente que aporta frescura y se integra de lleno en el escaparate de las nuevas corrientes y la creación musical contemporánea y urbana.

Uno de los conciertos de la pasada edición. | La Región

O Son da Estación

La actividad musical continuará al día siguiente, el sábado. Misma hora y mismo escenario que en la jornada del viernes para la tercera edición de O Son da Estación. Tras el éxito cosechado en sus entregas anteriores, esta cita se ha afianzado como un referente del verano gallego, apostando por fusionar trayectorias consolidadas con proyectos de calado.

El cartel de esta edición estará encabezado por Baiuca, uno de los nombres con mayor proyección internacional de la música gallega contemporánea, reconocido globalmente por su capacidad para maridar la tradición folclórica del país con la electrónica de vanguardia en un formato innovador y universal.

Junto a él, el festival acogerá uno de los regresos más sonados de los últimos tiempos con la actuación de Nadadora. La histórica banda de pop independiente volvió a pisar los escenarios en 2025 tras una década de ausencia, recuperando uno de los legados más respetados de la música alternativa gallega.

La oferta artística de O Son da Estación se completa con el repertorio íntimo y de marcada personalidad del cantautor Luis Fercán, una de las voces más destacadas del panorama estatal de su generación, la cercanía de la banda local Navegando a Barlovento y la sesión rítmica de Kill Vir DJ.

Ambos festivales comparten la misma filosofía de garantizar que todos los conciertos sean de acceso totalmente gratuito. De este modo, la Praza da Estación se transformará en un punto de encuentro cultural abierto, integrador y sin barreras económicas, pensado para congregar a vecinos y visitantes de todas las edades en torno al talento de proximidad. Este despliegue en Valdeorras se enmarca dentro de la estrategia de los Concertos do Xacobeo para descentralizar la cultura y dinamizar el tejido socioeconómico y hostelero de las villas del interior gallego.

Artistas y horarios: