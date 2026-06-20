Cupa Group impulsa la FP Dual en Trives y Sobradelo para formar a profesionales de la pizarra

La falta de mano de obra cualificada y la necesidad de generar oportunidades laborales que contribuyan a retener talento y fijar población hacen especialmente relevante la puesta en marcha de nuevas iniciativas de formación vinculadas a las necesidades reales de las empresas. Con este objetivo, Cupa Group impulsa junto a la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia dos nuevos programas de Formación Profesional Dual que comenzarán el próximo curso en los centros de Trives y Sobradelo, reforzando la conexión entre formación y empresa.

En el IES Xermán Ancochea Quevedo de Trives se pondrá en marcha el ciclo de FP Dual Intensiva de Grado Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. Esta formación está estrechamente ligada al plan de modernización de los centros productivos del área de negocio principal del grupo, Cupa Pizarras, donde la incorporación de nuevas tecnologías y soluciones automatizadas está mejorando la eficiencia operativa, el aprovechamiento del recurso, la seguridad de los trabajadores y la calidad del empleo, especialmente en sus naves de elaboración. Esta transformación está incrementando la demanda de perfiles especializados en electricidad, electrónica y mantenimiento industrial, competencias clave para acompañar la evolución tecnológica de la empresa en los próximos años.

Por su parte, el IES Sobradelo-Carballeda impartirá un Certificado profesional en extracción y elaboración de piedra natural con dos convocatorias a lo largo del curso: la primera en septiembre y la segunda en febrero. La formación está orientada a perfiles operativos altamente demandados por Cupa Pizarras para desarrollar su actividad en los procesos de extracción, serrado, labrado, selección y embalado del material. El programa combina formación en el centro educativo con prácticas en la empresa, facilitando una incorporación directa al mercado laboral y una capacitación ajustada a las necesidades actuales del sector.

Empleo estable y de calidad

Estas iniciativas forman parte de la estrategia de colaboración entre Cupa Group y el ámbito educativo para acercar sus actividades industriales y de gestión a los centros formativos y mejorar la empleabilidad de los alumnos. En los últimos meses, esta línea de trabajo se ha concretado en acciones de orientación y divulgación en centros como el IES de Trives y el Lauro Olmo de O Barco, en las que el equipo de la compañía ha compartido con los estudiantes experiencias del día a día, casos prácticos relacionados con los contenidos de los ciclos formativos y pautas básicas para su incorporación al mercado laboral.

Cupa Group emplea actualmente a más de dos mil personas en Valdeorras, O Courel, El Bierzo, La Cabrera y Aliste, comarcas periféricas de Galicia y Castilla y León en proceso de despoblación. La compañía mantiene una apuesta sostenida por el empleo estable y la cualificación: en 2025, el 98 % de sus contratos fueron a tiempo completo, el 93 % indefinidos y dedicó más de 32.000 horas a la formación de sus trabajadores. Los nuevos programas que impulsa en Trives y Valdeorras son un elemento clave para responder a las necesidades del tejido empresarial, facilitar el acceso a oportunidades profesionales de calidad y favorecer el relevo generacional en el territorio.

Las personas interesadas en los nuevos programas formativos pueden inscribirse y recibir más información en la página web de Cupa Pizarras.