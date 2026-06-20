Cupa Group impulsa la FP Dual en Trives y Sobradelo para formar a profesionales de la pizarra
NUEVA FP DUAL
Los nuevos programas formarán perfiles especializados en automatización y mantenimiento industrial, así como en extracción y elaboración de piedra natural
La falta de mano de obra cualificada y la necesidad de generar oportunidades laborales que contribuyan a retener talento y fijar población hacen especialmente relevante la puesta en marcha de nuevas iniciativas de formación vinculadas a las necesidades reales de las empresas. Con este objetivo, Cupa Group impulsa junto a la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia dos nuevos programas de Formación Profesional Dual que comenzarán el próximo curso en los centros de Trives y Sobradelo, reforzando la conexión entre formación y empresa.
En el IES Xermán Ancochea Quevedo de Trives se pondrá en marcha el ciclo de FP Dual Intensiva de Grado Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. Esta formación está estrechamente ligada al plan de modernización de los centros productivos del área de negocio principal del grupo, Cupa Pizarras, donde la incorporación de nuevas tecnologías y soluciones automatizadas está mejorando la eficiencia operativa, el aprovechamiento del recurso, la seguridad de los trabajadores y la calidad del empleo, especialmente en sus naves de elaboración. Esta transformación está incrementando la demanda de perfiles especializados en electricidad, electrónica y mantenimiento industrial, competencias clave para acompañar la evolución tecnológica de la empresa en los próximos años.
Por su parte, el IES Sobradelo-Carballeda impartirá un Certificado profesional en extracción y elaboración de piedra natural con dos convocatorias a lo largo del curso: la primera en septiembre y la segunda en febrero. La formación está orientada a perfiles operativos altamente demandados por Cupa Pizarras para desarrollar su actividad en los procesos de extracción, serrado, labrado, selección y embalado del material. El programa combina formación en el centro educativo con prácticas en la empresa, facilitando una incorporación directa al mercado laboral y una capacitación ajustada a las necesidades actuales del sector.
Empleo estable y de calidad
Estas iniciativas forman parte de la estrategia de colaboración entre Cupa Group y el ámbito educativo para acercar sus actividades industriales y de gestión a los centros formativos y mejorar la empleabilidad de los alumnos. En los últimos meses, esta línea de trabajo se ha concretado en acciones de orientación y divulgación en centros como el IES de Trives y el Lauro Olmo de O Barco, en las que el equipo de la compañía ha compartido con los estudiantes experiencias del día a día, casos prácticos relacionados con los contenidos de los ciclos formativos y pautas básicas para su incorporación al mercado laboral.
Cupa Group emplea actualmente a más de dos mil personas en Valdeorras, O Courel, El Bierzo, La Cabrera y Aliste, comarcas periféricas de Galicia y Castilla y León en proceso de despoblación. La compañía mantiene una apuesta sostenida por el empleo estable y la cualificación: en 2025, el 98 % de sus contratos fueron a tiempo completo, el 93 % indefinidos y dedicó más de 32.000 horas a la formación de sus trabajadores. Los nuevos programas que impulsa en Trives y Valdeorras son un elemento clave para responder a las necesidades del tejido empresarial, facilitar el acceso a oportunidades profesionales de calidad y favorecer el relevo generacional en el territorio.
Las personas interesadas en los nuevos programas formativos pueden inscribirse y recibir más información en la página web de Cupa Pizarras.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FEDERACIÓN NACIONAL
El sector de la pizarra reforzará la formación en Valdeorras
TURISMO CULTURAL
Enoturismo y festivales, tirón turístico estival de Valdeorras
Lo último