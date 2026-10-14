El enoturismo aumenta las visitas de la comarca de Valdeorras

Turistas llegados desde A Coruña, Vigo, León, Asturias y Madrid se dieron cita en Valdeorras para participar en las actividades que para el puente del Pilar organizó la Ruta do Viño Valdeorras, en la que tuvieron que colgar el cartel de completo al ocupar la totalidad de plazas. Este hecho “pone de manifiesto el interés que despierta Valdeorras como destino turístico y enoturístico”, según indicaron desde el colectivo que preside Marcos Prada, donde explicaron que para desarrollar el programa contaron con el apoyo de la Axencia de Turismo de Galicia.

La primera de las actividades, que se desarolló el sábado -organizada a través de la agencia de viajes Spaintrips y guiada por Valdeorras es Vino-, incluyó visitas al santuario de As Ermidas y al castillo medieval de O Bolo, para continuar después de la comida en el restaurante A Capilla, visitando la lápida de Lucio Pompeyo y A Rúa Vella para finalizar en la bodega de Joaquín Rebolledo. Un día después, los participantes recorrieron el puente de A Cigarrosa, entre A Rúa y Petín, para seguidamente bordear el embalse del Sil.

Viñedos Dourados

Otra propuesta del fin de semana consistió en la experiencia enoturística Viñedos e Viños Dourados, que impulsó Godeval, coincidiendo con sus 40 años de historia. Guiados por Araceli Fernández de Palacio, los asistentes realizaron una visita a la bodega con catas en los distintos enclaves relacionados con la historia de la bodega barquense. Las tonalidades doradas de los viñedos y la vegetación fueron el hilo conductor de una actividad que conectó naturaleza, historia, patrimonio y vino.

Desde la Ruta do Viño Valdeorras consideran que la completa ocupación de las plazas programadas para el fin de semana permite corroborar el atractivo de las propuestas que combinan vino, patrimonio, naturaleza y gastronomía como fórmula para descubrir Valdeorras.

A la cita también se sumaron vecinos de la comarca, algo que desde la Ruta do Viño valoran positivamente: “Resulta positivo para la promoción de la comarca. Este tipo de iniciativas contribuye a dar visibilidad a sus bodegas, municipios, recursos patrimoniales y establecimientos gastronómicos”.