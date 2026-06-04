Enoturismo y festivales, tirón turístico estival de Valdeorras

Las llamadas interesándose por los abonos del X SilFest Valdeorras están llegando desde toda España. Jorge Álvarez, codirector junto a José Carlos Vilor, indicó que proceden de hasta 34 lugares distintos, siendo Canarias el más lejano.

SilFest Valdeorras se desarrollará entre los días 2 y 4 de julio y “fará que O Barco sexa o centro neurálxico do norte da península”, según dijo el alcalde de O Barco, Aurentino Alonso, en un acto de presentación en el que participó el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. Este destacó que eventos como el festival o las jornadas “Entre covas” sitúan a Valdeorras como “un dos destinos de interior máis importantes de Galicia”, gracias al enoturismo y a la oferta cultural.

Enoturismo

Xosé Merelles resaltó el crecimiento turístico de la comarca al señalar que el Xeodestino Trevinca-Valdeorras aumentó un 38 % las pernoctaciones durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. Además, subrayó el peso de la gastronomía y, especialmente, del enoturismo, que calificó como uno de los elementos clave para el desarrollo turístico de la comarca.

En la presentación también participaron el diputado Xosé Miguel Pérez, la concejala de Cultura Margarida Pizcueta, el representante de Grupo Mahou San Miguel, Gerardo Rodríguez, y la secretaria del Consello Regulador de la D.O. Valdeorras, Ana Patricia de Andrés.

El cartel del festival reúne a artistas y bandas como Morgan, Hinds, La Paloma, L.A., Puño Dragón, Bum Motio Club, Sr. Jingles, Begut, DJ90, La Gloria, Mazu, Zabriskie, Adrian Timms y Os Parrandas, entre otros. Además, el MiniSilFest, dirigido al público familiar, contará con Paco Nogueiras.

La organización pondrá a la venta las entradas de día el próximo 5 de junio y distribuirá el cartel por jornadas en sus redes sociales y página web. El evento incluirá también actividades familiares, talleres, experiencias gastronómicas, catas de vinos de la D.O. Valdeorras y paseos en kayak por el río Sil.

“Entre covas”

Antes de desplazarse a O Barco, Xosé Merelles presentó en Seadur (Larouco) una nueva edición de “Entre covas”, organizada por la Asociación Ruta do Viño Valdeorras y prevista para los días 19 de junio, 17 de julio y 21 de agosto.

En el acto participaron el presidente de la asociación y del Consello Regulador de la D.O. Valdeorras, Marcos Prada; el director del Inorde, Rosendo Fernández; y la alcaldesa de Larouco, Patricia Lamela. Prada destacó que la iniciativa combina “patrimonio, música, teatro, viño, gastronomía e territorio” y busca poner en valor las tradicionales covas, espacios que, según señaló, reflejan la identidad y singularidad de la comarca.

La programación arrancará el 19 de junio en Seadur con Paula Pintos y su espectáculo “Ícaro”; continuará el 17 de julio en As Pinguelas de A Rúa con el grupo Abril; y finalizará el 21 de agosto en Petín con As R[h]umorosas. Cada cita tendrá un aforo de 60 personas, con entradas a 30 euros por jornada o 80 euros para las tres sesiones.