La exportación cae para las canteras de pizarra en Valdeorras

La exportación de pizarra no atraviesa su mejor momento. La inestabilidad económica, el parón de construcción en ciertos mercados o la competencia de otros países son algunos de los factores que hicieron que, entre enero y octubre de 2025, las toneladas vendidas en el exterior sufrieran un descenso del 10,2 % respecto al mismo periodo de 2024, situándose en las 314.967, según los datos del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.

Esta caída también tiene su reflejo en la facturación, si bien la subida del precio medio de la tonelada, cuantificada en un 2,2 %, logró amortiguar ligeramente el descenso, que quedó en un 8,2 % y 285 millones de euros.

Los principales clientes de las canteras de pizarra, un sector que en Galicia genera 4.000 empleos directos, en torno a 10.000 indirectos, y que está detrás del 25 % del producto interior bruto de Valdeorras, redujeron considerablemente sus compras. Este es el caso del mayor importador de la piedra gallega, Francia. Hacia el país vecino viajaron 148.875 toneladas, o lo que es lo mismo, un 10,4 % menos que el año anterior.

Importadores

También bajaron las compras de Gran Bretaña y aquí el porcentaje de descenso fue mayor, situándose en un 16,8 % y 79.623 toneladas. Otro importador importante es Alemania, que redujo sus operaciones en un 2,6 %, adquiriendo 36.117 toneladas. A su vez, Irlanda, con 8.229 toneladas, caía un 12,7 %.

En los diez primeros meses de 2025 la situación fue completamente distinta en un destino que ve con buenos ojos el sector pizarrero, el estadounidense. Los importadores americanos no solo no redujeron sus operaciones comerciales, sino que las aumentaron un 11,1 %. Las 9.324 toneladas que cruzaron el Atlántico situaron a los distribuidores de Estados Unidos por encima de un mercado tradicional de la pizarra como el irlandés.

De todas maneras, el caso americano puede considerarse una excepción para unas empresas que deben soportar repetidos incrementos de los costes de producción, tanto de energía como de logística.