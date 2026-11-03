María Neira, la doctora con raíces en Valdeorras que aspira a dirigir la Organización Mundial de la Salud

La dcotora con raíces en Valdeorras, María Neira, se encuentra entre los siete candidatos que optan a ponerse al frente de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La médica española, vinculada familiarmente a Valdeorras, podría protagonizar un nombramiento histórico para España si consigue hacerse con la dirección del organismo internacional, con sede en Ginebra.

La OMS ha confirmado la lista definitiva de aspirantes, en la que Neira competirá con representantes de Catar, Arabia Saudí, Bélgica, Indonesia, China y Botswana. Se trata de una carrera internacional por suceder al actual director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuyo mandato concluirá en 2027.

La candidatura de María Neira cuenta con una amplia trayectoria dentro de la organización. La doctora, de 66 años, ha trabajado durante más de tres décadas en la OMS y dirigió durante dos décadas el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente, entre 2005 y 2025. Anteriormente también presidió la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Su vinculación con la provincia de Ourense ha quedado reconocida con el Premio Ourensanía 2020, que le concedió la Diputación provincial por su trayectoria y su labor divulgativa y de concienciación durante la pandemia de covid-19. Neira es hija de un valdeorrés, un vínculo que la mantiene ligada a la comarca.

El proceso para elegir al nuevo director general se desarrollará en varias fases. Los siete candidatos participarán en un primer foro los días 18 y 19 de noviembre de 2026 en Ginebra. A principios de 2027, el Consejo Ejecutivo de la OMS reducirá la lista a cinco aspirantes y propondrá un máximo de tres para su consideración por la Asamblea Mundial de la Salud. Será en mayo de 2027 cuando la Asamblea elija al nuevo responsable del organismo. La persona designada tomará posesión el 16 de agosto de ese año.

Si María Neira resulta elegida, se convertiría en la primera española en dirigir la OMS, un hito para la presencia de España en uno de los principales organismos internacionales dedicados a la salud pública.