Nuevas protestas en demanda de neumólogo en Valdeorras

Un centenar de personas se concentró este miércoles ante la entrada principal del Hospital Público Valdeorras continuando las movilizaciones para reclamar la creación de un servicio de Neumología. La concentración fue convocada por la Asociación de Silicosis de Valdeorras (Asilival) en un intento de reunirse con los directivos del Sergas que durante la mañana mantuvieron un encuentro con la junta de personal del hospital de O Barco, sin que finalmente los afectados fuesen citados por los responsables sanitarios, abandonando paulatinamente el lugar.

“Queremos que nos reciban”, comentó el presidente de Asilival, José Rodríguez, durante la protesta. Mostró a los asistentes los cuatro escritos remitidos a la Consellería de Sanidade, solicitando la reunión sin que ninguno de ellos obtuviese respuesta alguna.

El portavoz del colectivo anunció el endurecimiento de las movilizaciones ante la falta de respuesta a sus peticiones y, en este sentido, adelantó: “Se hai que cortar rúas se van a cortar”.

Igualmente, comentó que el jueves próximo podría convocarse una nueva manifestación en defensa de la creación del citado servicio de Neumología, protesta que podría ir por la avenida de Eulogio Fernández, al estar cortada Conde de Fenosa a raíz de las obras iniciadas el 15 de septiembre en la calzada.