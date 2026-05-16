El temor de los ganaderos al lobo se consolida en Larouco con nuevos paseos a plena luz del día

Los vecinos de Larouco, en la comarca de Valdeorras (Ourense), viven en un estado de constante preocupación. Lo que antes era un paseo habitual con las mascotas por las pistas cercanas al pueblo se ha convertido en una actividad que hay quien ya evita por miedo. La presencia de los lobos ya no se limita a la noche ni a las zonas más profundas del monte, sino que ahora se pasean con total tranquilidad a escasos metros de las viviendas y a plena luz del día.

El último episodio ha quedado registrado en vídeo. Según explica, el avistamiento se produjo alrededor de las 10:45 de este viernes. Mientras se encontraban trabajando por debajo de la zona de la televisión, el lobo apareció caminando por encima de ellos con asombrosa tranquilidad.

Vecinos cercados por el miedo

Este suceso no es un hecho aislado, sino que se suma a una preocupante rutina. Hace apenas unos días, otro habitante de la zona presenció y siguió en coche los pasos de un ejemplar a las 13:30 horas, a tan solo 100 metros de las primeras casas de Larouco.

“Pode verse tódolos días. A xente xa non quere ir pasear”, lamentaba el testigo ante la audacia de un animal que ya no se asusta de los humanos. Por si fuera poco, una pareja de lobos merodea habitualmente a unos 300 metros del casco urbano, una presencia que ya se venía detectando desde finales del pasado mes de abril.