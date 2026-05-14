Trabajar en la pizarra ¿Cómo está el sector en la comarca de Valdeorras?

El sector de la pizarra sigue siendo el principal motor económico de Valdeorras y de los municipios limítrofes de Ourense, Lugo y León. Año tras año lidera las exportaciones de la provincia, superando los 219 millones de euros en 2025. Son estos “unos datos que permiten destacar que esta comarca es el más importante referente pizarrero a nivel mundial, tanto en lo que se refiere a la calidad como a la cantidad extraída de esta valiosa piedra natural”, apuntaron desde el Clúster de la Pizarra.

Situación del sector de la pizarra en Valdeorras

En Valdeorras también se encuentran las más importantes empresas del sector. Compañías líderes que generan unos 2.400 empleos directos y más de 10.000 indirectos, según fuentes de los pizarristas. Así, la pizarra se ha convertido en un recurso imprescindible para el desarrollo de la comarca. Si no fuera por la seguridad laboral que lleva ofreciendo durfante varias décadas sería imposible que los concellos rurales del oriente ourensano y sus zonas colindantes hubiesen mantenido la población y el nivel de vida que disfrutan actualmente.

Empleo en la pizarra: perfiles más demandados

En la actualidad, las empresas continúan demandando mano de obra cualificada, siendo frecuente encontrar ofertas laborales para seleccionar diferentes perfiles profesionales. El sector precisa desde personal administrativo para las oficinas, hasta operarios de naves (labradores, serradores o seleccionadores, entre otras categorías), pasando por trabajadores, conductores y operarios de maquinaria de las canteras. Lógicamente, las empresas valoran de forma positiva que los candidatos tengan experiencia en el sector, aunque no es imprescindible, ya que también contratan a personal sin experiencia, que forman ellas en sus propios centros de trabajo, con un aprendizaje y una iniserción muy rápidos.

Un factor que destacan los empresarios del sector es “la importancia que tiene el empleo femenino, con una clara tendencia al alza en los últimos años, siendo actualmente más del 25 % de los trabajadores mujeres”, indicaron las mismas fuentes. Este es uno de los porcentajes más altos de cualquier sector industrial en España. Además, están presentes en prácticamente todos los perfiles y labores de las compañías.

Sueldos y condiciones

En el sector indican que las empresas ofrecen unas buenas condiciones laborales a sus trabajadores. No sólo un trabajo estable con un sueldo marcado por un buen convenio, como es el de la pizarra, donde los trabajadores perciben tres pagas extraordinarias y pueden disfrutar de coeficientes reductores para la edad de jubilación, sino que también “les aportan otras mejoras muy bien valoradas por todos sus empleados”, según apuntaron desde el Clúster de la Pizarra.

A modo de ejemplo, se puede destacar que las compañías llevan y traen a los trabajadores hasta sus centros de trabajo desde sus lugares de residencia. Es este un servicio de transporte gratuito que ofrecen desde la mayoría de las localidades de la comarca y los concellos limítrofes.

Por otra parte, las empresas cuentan con comedores donde los operarios pueden comer todos los días un menú variado cocinado, en muchos casos, por personal propio. También hay que tener en centa que los centros productivos están cada vez más automatizados y, con ello, se ha conseguido facilitar el desempeño de las distintas tareas.