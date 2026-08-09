VINOS DE OURENSE
Los trenes turísticos se consolidan en Valdeorras
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El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, recibió este sábado a los participantes de la Ruta del Vino Ribeira Sacra y Valdeorras, incluida en el programa de los Trenes Turísticos de Galicia impulsado por la Xunta, Renfe y el Inorde, en la estación de tren de A Rúa-Petín. Posteriormente, visitaron la bodega A Coroa, una de las paradas más destacadas de esta experiencia que combina enoturismo y patrimonio en Ourense.
La visita permitió poner en valor el programa de los trenes turísticos como una iniciativa que contribuye a la economía local y a la promoción de los recursos del territorio gallego. Este año, el producto ofrece 13 rutas con 33 salidas que continuarán durante todo este mes de agosto y hasta octubre, consolidándose como una de las iniciativas de referencia para descubrir Galicia de una forma sostenible y diferente.
El director de Turismo de Galicia destacó la importancia de una ruta, la segunda tras la de los Faros de Fisterra a Viveiro, que continúa atrayendo a visitantes a Valdoerras año tras año.
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