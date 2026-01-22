Concha Caneiro, presidenta de NN.XX. do PP de Verín: “Verín precisa un Concello que non se ría dos seus veciños nin falte á legalidade”
ENTREVISTA
A xornalista Concha Caneiro Losada (Verín, 1998), excorrespondente de La Región na comarca de Monterrei e persoal de prensa na Consellería de Educación, é a nova presidenta da xestora das Novas Xeracións do PP de Verín
O Partido Popular de Verín continúa co seu proceso de reconfiguración coa vista posta nas eleccións municipais de 2027. Tras constituir unha xunta xestora, presidida por Luisa Valladares e con Manuel Pardo e Víctor Baladrón como vicepresidentes, agora é o turno da xestora das Novas Xeracións (NN.XX.), que elixiu a Concha Caneiro como presidenta.
Esta xornalista nova pero experimentada, excorrespondente de La Región na súa comarca natal, compaxina labores de comunicación no PP verinense co seu traballo no gabinete de prensa da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional.
Pregunta. Ao seu nomeamento acudiu o presidente da Deputación e do PP provincial, Luis Menor. Que tarefas lle encomendou?
Respuesta. Escoitar, estar presente e atender as demandas da mocidade de Verín e comarca. Luis Menor deunos a todo o equipo de NN.XX. total liberdade e apoio pleno para actuar atendendo as necesidades do territorio. Queremos ser a voz de toda a mocidade da Verín que non está contenta nin se sente identificada co goberno municipal. E para iso nacen as NN.XX. de Verín: para traballar pola mocidade e o seu futuro.
P. Pasou de cubrir a actualidade política a tomar partido. Por que agora e por que o PP?
R. Dende pequena tiven vocación por axudar, e sempre vin o xornalismo como unha forma de axudar, dar voz a vidas e historias. Trala miña etapa dando forma a esta páxina de La Región e co paso do tempo percateime de que Verín merece algo mellor. Os xornalistas merecemos contar historias mellores e para iso Verín precisa un cambio. Penso que teño ideas, espírito crítico, ganas de traballar e, sobre todo, ilusión. Sinto que agora é o momento de aportar e de axudar, e o mellor lugar é o PP verinés, no que os mozos temos espazo, somos escoitados e se nos valora, unha formación que traballa con rigor, criterio e de maneira realista para mellorar a vida das persoas.
P. Na súa opinión, que é o que precisa Verín hoxe?
R. Revivir, recuperar o seu esplendor. Levamos anos vendo como se deterioran ou se perden servizos. Verín precisa industria e emprego, axenda cultural e de ocio real, ofertas deportivas e iniciativas que aposten polas fortalezas da localidade e o talento verinés. Verín precisa menos figurantes e improvisación e máis traballo, menos megaproxectos e máis proxectos reais, unha xestión responsable e comprometida coa veciñanza. Verín precisa que o goberno municipal non se ría dos seus veciños, que non xoguen cos cartos públicos e que non falten á legalidade. Verín precisa xente comprometida con ganas de gobernar e menos persoas desgobernando a nosa vila e as súas aldeas.
P. Vese formando parte da lista para as municipais de 2027?
R. Aínda é pronto para falar diso. A lista para as vindeiras municipais estará formada polas mellores persoas, con perfís completos, variados e cun obxectivo: traballar en equipo por e para Verín. Entre eu ou non, seguirei a traballar neste proxecto, aportando o que poida e axudando por vocación.
