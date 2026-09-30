Condenado un grupo criminal por traficar con droga en Verín

La Audiencia Provincial de Ourense fue escenario este miércoles de un acuerdo de conformidad que cierra definitivamente el capítulo de una de las redes de distribución de estupefacientes más activas de la comarca de Verín. Los ocho acusados han reconocido íntegramente los hechos, lo que, sumado a la aplicación de la atenuante de drogadicción por parte de la Fiscalía, ha permitido una drástica reducción de las penas iniciales.

El cabecilla de la trama, Walter Wilfrido Y., se enfrentaba inicialmente a una petición de casi ocho años de prisión. Tras el acuerdo alcanzado, su condena se ha fijado en un año y diez meses por el delito de tráfico de drogas, a los que se suman cinco meses adicionales por pertenencia a grupo criminal, además de una sanción económica de 4.000 euros.

Para los siete acusados restantes -su pareja, repartidores y encargados de zonas específicas-, la pena se ha establecido en un año y seis meses por el delito contra la salud pública y cinco meses por organización criminal. Cada uno de ellos deberá abonar una multa de 3.000 euros. Las costas del largo proceso judicial serán sufragadas a partes iguales entre todos los condenados.

Un “supermercado” de la droga frente a los institutos

La investigación, llevada a cabo conjuntamente por la Policía Judicial de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera desde finales de 2024, destapó un lucrativo negocio operado desde el número 115 de la avenida de Portugal de Verín. El punto de venta generaba una notable alarma social en la villa, dado que el “cuartel general” del grupo operaba a escasos metros de los centros educativos IES Xesús Taboada Chivite, IES García Barbón y el colegio Princesa de España.

Una imagen de archivo del operativo cuando los detuvieron. | José Paz

Walter Wilfrido dirigía la cúpula de la organización de forma estable. Contaba con la asistencia diaria de su pareja, Leia C.G., quien conocía perfectamente la actividad ilícita y se encargaba de gestionar transacciones, atender llamadas telefónicas y entregar la mercancía desde el propio domicilio cuando el líder se ausentaba.

El grupo criminal funcionaba como un engranaje perfectamente definido con divisiones claras del trabajo. Por un lado, un equipo de colaboradores de confianza -formado por Antonio L. A., Jairo Julián C. C., Javier R. G. y Alexander N. M.- se encargaba de hacer las entregas directas a los consumidores por toda la localidad, llegando algunos de ellos a residir temporalmente en la vivienda del cabecilla.

La ubicación del arresto de los ocho implicados en esta red criminal. | José Paz

Por otro lado, la red había logrado expandirse hacia el ocio nocturno y la frontera. Los acusados Rubén B.D.A. y Marleny M. A. operaban desde su domicilio en A Rasela y se especializaban en la distribución de la droga suministrada por Walter en diversos clubes de prostitución ubicados en la carretera N-532, a las puertas de Portugal.

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La caída de este entramado se precipitó tras meses de pinchazos telefónicos y seguimientos, culminando en marzo de 2025 con una serie de registros simultáneos. En las intervenciones de la avenida de Portugal, A Rasela y la Avenida Luis Espada, los agentes desmantelaron un catálogo de sustancias preparadas para su venta al por menor que incluía cocaína de gran pureza, cristal (MDMA), hachís, marihuana y pastillas de Palexia, con un valor en el mercado negro superior a los 4.400 euros.