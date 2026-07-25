Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez

Galería | La batucada de Verín llena las calles de compás

MÚSICA Y DIVERSIÓN

Percusión, agua y espuma se unieron en una gran jornada festiva marcada por el ritmo de las batucadas

Tras el animado y colorido prolegómeno infantil del viernes, Verín vivió este sábado su jornada de apogeo de la batuacada. La villa del Támega volvió a empaparse al ritmo de la percusión en una celebración colectiva que hizo vibrar a vecinos y visitantes hasta altas horas de la madrugada.

El ambiente festivo se encendió en la Praza García Barbón. Cientos de personas se congregaron para combatir el calor estival en una concurrida fiesta de la espuma y del agua, amenizada por la selección musical que brindó A Gramola & Friends.

A continuación tuvo lugar el gran desfile multitudinario por las principales arterias del centro verinense, culminando con el momento más esperado del día: la gran batalla de batucadas. En este duelo de percusión midieron su talento las formaciones Vilatuke, llegada desde Vilanova dos Infantes (Celanova), y Bloco Trifulka, procedentes de la vecina Xinzo.

Música en directo

La celebración continuó en el corazón de la villa hasta bien entrada la noche. La actuación en directo del rapero vigués Dirty Suc, seguida por las sesiones de distintos DJs, alargaron el fin de fiesta a lo grande hasta el próximo año.

Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
1/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
2/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
3/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
4/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
5/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
6/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
7/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
8/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
9/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
10/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
11/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
12/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
13/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
14/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
15/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
16/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
17/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
18/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
19/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
20/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
21/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
22/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
23/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
24/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
25/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
26/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
27/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
28/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
29/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
30/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
31/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
32/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
33/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
34/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
35/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
36/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
37/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
38/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
39/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
40/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
41/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
42/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
43/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
44/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
45/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
46/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
47/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
48/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
49/49 Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas | Alán Pérez

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats