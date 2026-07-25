Galería | La batucada de Verín llena las calles de compás
MÚSICA Y DIVERSIÓN
Percusión, agua y espuma se unieron en una gran jornada festiva marcada por el ritmo de las batucadas
Tras el animado y colorido prolegómeno infantil del viernes, Verín vivió este sábado su jornada de apogeo de la batuacada. La villa del Támega volvió a empaparse al ritmo de la percusión en una celebración colectiva que hizo vibrar a vecinos y visitantes hasta altas horas de la madrugada.
El ambiente festivo se encendió en la Praza García Barbón. Cientos de personas se congregaron para combatir el calor estival en una concurrida fiesta de la espuma y del agua, amenizada por la selección musical que brindó A Gramola & Friends.
A continuación tuvo lugar el gran desfile multitudinario por las principales arterias del centro verinense, culminando con el momento más esperado del día: la gran batalla de batucadas. En este duelo de percusión midieron su talento las formaciones Vilatuke, llegada desde Vilanova dos Infantes (Celanova), y Bloco Trifulka, procedentes de la vecina Xinzo.
Música en directo
La celebración continuó en el corazón de la villa hasta bien entrada la noche. La actuación en directo del rapero vigués Dirty Suc, seguida por las sesiones de distintos DJs, alargaron el fin de fiesta a lo grande hasta el próximo año.
1/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
2/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
3/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
4/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
5/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
6/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
7/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
8/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
9/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
10/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
11/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
12/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
13/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
14/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
15/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
16/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
17/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
18/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
19/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
20/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
21/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
22/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
23/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
24/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
25/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
26/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
27/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
28/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
29/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
30/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
31/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
32/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
33/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
34/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
35/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
36/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
37/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
38/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
39/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
40/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
41/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
42/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
43/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
44/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
45/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
46/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
47/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
48/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez
49/49
Galería | Verín se echa a la calle al compás de las batucadas
|
Alán Pérez