Huida de película por las calles de Verín: un portugués conducía un coche robado y llevaba cocaína, heroína y dinero

La Guardia Civil ha detenido en Verín a un hombre de 52 años y nacionalidad portuguesa que se dio a la fuga tras saltarse un control de tráfico a la entrada de la localidad. El vehículo que conducía figuraba como sustraído en Portugal y los agentes encontraron en su interior cocaína, heroína y dinero en efectivo.

Los hechos comenzaron cuando el conductor desobedeció el control establecido por efectivos del Destacamento de Tráfico de Verín y emprendió una huida por el casco urbano de la localidad. Los agentes lograron interceptarlo y procedieron a su detención.

Tras realizarle las correspondientes pruebas de alcohol y drogas, el hombre dio positivo en sustancias estupefacientes.

Cocaína, heroína y más de 3.000 euros en efectivo

Durante el registro del vehículo, los agentes localizaron varias sustancias ocultas entre las pertenencias del detenido. En concreto, intervinieron 18 gramos de cocaína, 9 gramos de heroína y 3.285 euros en efectivo. Las comprobaciones realizadas por la Guardia Civil permitieron constatar, además, que el automóvil figuraba como sustraído en Portugal.

El hombre fue detenido como presunto autor de delitos de tráfico de drogas, hurto de uso de vehículo y conducción temeraria. También dio positivo en las pruebas de detección de drogas practicadas por los agentes.