¿Sabe usted que la inauguración en Verín de la exposición de óleos de Emilio González Afonso fue todo un éxito?

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Buscan a un hombre desaparecido en el río Támega en Mourazos, Verín
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que la inauguración en Verín de la exposición de óleos y acuarelas del exalcalde y exsubdelegado del Gobierno Emilio González Afonso fue todo un éxito? ¿Que numerosos vecinos acudieron a descubrir la desconocida faceta artística del político y médico? ¿Que sorprendió tanto la calidad como la temática? ¿Que Xosé Benito Reza hizo de maestro de ceremonias? ¿Y que la muestra estará abierta hasta final de mayo?
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