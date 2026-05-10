¿Sabe usted que la inauguración en Verín de la exposición de óleos de Emilio González Afonso fue todo un éxito?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el éxito en la exposición en Verín del exalcalde Emilio González Afonso y que durará hasta final de mes

Exposición de Emilio González Afonso en Verín.
Exposición de Emilio González Afonso en Verín. | La Región

¿Sabe usted que la inauguración en Verín de la exposición de óleos y acuarelas del exalcalde y exsubdelegado del Gobierno Emilio González Afonso fue todo un éxito? ¿Que numerosos vecinos acudieron a descubrir la desconocida faceta artística del político y médico? ¿Que sorprendió tanto la calidad como la temática? ¿Que Xosé Benito Reza hizo de maestro de ceremonias? ¿Y que la muestra estará abierta hasta final de mayo?

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