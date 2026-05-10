¿Sabe usted que la inauguración en Verín de la exposición de óleos de Emilio González Afonso fue todo un éxito?

¿Sabe usted que la inauguración en Verín de la exposición de óleos y acuarelas del exalcalde y exsubdelegado del Gobierno Emilio González Afonso fue todo un éxito? ¿Que numerosos vecinos acudieron a descubrir la desconocida faceta artística del político y médico? ¿Que sorprendió tanto la calidad como la temática? ¿Que Xosé Benito Reza hizo de maestro de ceremonias? ¿Y que la muestra estará abierta hasta final de mayo?