Interceptan 200 camisetas falsas de fútbol de España y Brasil a una semana del Mundial

Las 200 equipaciones de las selecciones de España y Brasil intervenidas por la Guardia Civil durante un control en la A-75, en Verín.

La Guardia Civil ha destapado un presunto caso de falsificación de equipaciones deportivas en un momento de máxima demanda para el fútbol internacional. Agentes del Servicio Fiscal de la Guardia Civil de Verín investigan a un vecino de la localidad, de nacionalidad marroquí y 30 años de edad, por un supuesto delito contra la propiedad industrial tras ser sorprendido transportando cientos de camisetas presuntamente falsificadas de dos de las selecciones más populares y demandadas del planeta: España y Brasil.

La intervención tuvo lugar en el kilómetro 10 de la autovía A-75, donde los agentes dieron el alto a una furgoneta en la que viajaba el investigado. Durante la inspección del vehículo localizaron 100 equipaciones de la selección española y otras 100 de la selección brasileña, todas ellas supuestamente falsificadas.

Según informaron fuentes de la investigación, el conductor no pudo acreditar el origen legal de la mercancía al carecer de albarán de transporte y factura de compra. Además, los agentes hallaron y se incautaron de 8.535 euros en efectivo.

Las equipaciones deportivas, especialmente las de selecciones con gran seguimiento internacional como España y Brasil, suelen experimentar un notable incremento de la demanda en periodos previos a grandes competiciones futbolísticas, convirtiéndose también en objetivo de redes de falsificación que buscan aprovechar el tirón comercial del deporte rey.

Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Verín, mientras continúa la investigación para determinar el origen y destino final de las prendas intervenidas.