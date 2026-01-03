Mariachis e roscón na festa de Reis do centro sociocomunitario de Verín

O Centro Sociocomunitario de Verín despedirá o Nadal cunha festa interxeracional

Festa recente no centro sociocomunitario.
O Centro Sociocomunitario de Verín, dependente da Xunta, prepárase para pechar o ciclo do Nadal cunha festa interxeracional este domingo, 4 de xaneiro, na que a música será a protagonista.

A celebración desenvolverase das 16,30 ata as 20,00 horas, e os asistentes poderán gozar das actuacións de Mariachi Juvenil Mi Tierra e do grupo tradicional Gandaina. Ademais do baile, o evento inclúe unha merenda típica destas datas, onde se servirá chocolate con rosca de Reis.

Dende a organización informan que para asistir é necesario retirar unha invitación previa. Estas poden recollerse hoxe en horario de tarde, ou mañá tamén pola tarde.

A entrada ten un custo de copagamento de 4 euros, prezo que inclúe o acceso ao espectáculo musical e a merenda de chocolate e rosca ou unha consumición de bar. Unha cita ineludible para tódalas idades para despedir as festas na vila do Támega.

