El pleno ratifica la renuncia de los ediles del PP de Verín

El Concello de Verín acogió este martes dos plenos extraordinarios y urgentes para ratificar la renuncia a sus actas de los cuatro concelleiros que integraban el grupo municipal del Partido Popular. La imagen más llamativa de las dos sesiones fueron las cuatro sillas vacías de la bancada popular. El primer pleno confirmó la renuncia cursada el lunes pasado por la hasta ahora portavoz, Lara Da Silva, y el número dos, Aitor Álvarez, así como la de la número tres, Sonia Arias, quien anunció su marcha el martes. La cuarta edil, Beatriz Blanco, no presentó su renuncia hasta el viernes, lo que propició la convocatoria de un segundo pleno consecutivo.

La ratificación de sus renuncias en pleno es un trámite indispensable para solicitar a la Junta Electoral las credenciales de los cuatro sustitutos que asumirán en una próxima sesión plenaria: Bernardo Rodríguez, Tamara Velázquez, Juan Pablo García y Benito Quiñones.

“Edís máis obedientes”

El alcalde, el socialista Gerardo Seoane, señaló tras las sesiones que “nunca vivira a marcha de toda a representación dun partido”. Mostró su “respeto” por la decisión de los ya exediles populares, que atribuye a cuestiones “persoais”, pero también a divergencias con “as directrices do PP de dicir que é de noite cando é de día, pois a xente razonable di que non”. Destacó la figura de la cabeza de lista: “Sigo pensando que Lara (Da Silva) é das poucas persoas capaces para levar este Concello”. Así, auguró un cambio de postura en la oposición local: “O PP vai adoptar outro tipo de política, a mesma estratexia nacional, con xente máis obediente, dicir que non a todo e montar o máximo escándalo posible. A moderación (dos exedís) non tiña que ver coa do PP, que é cero”.

Sobre las palabras de Luis Menor, quien el lunes afirmó que en Verín “non se aproveitan as oportunidades”, Seoane sacó pecho de su gestión y alertó de que el “obxectivo” de los populares es recuperar el Concello para “privatizar tódolos servizos públicos, que agora son municipais”, con concesiones que “supoñen uns 100 millóns nos 20 anos que duran, e iso é moi goloso”.

Pendiente del Supremo

Respecto a su situación procesal tras la condena, ratificada por el TSXG, por un delito contra la ordenación del territorio por realizar en 2019 obras en el entorno protegido de la iglesia de Queirugás, el alcalde señaló que su recurso de casación ya ha sido admitido a trámite por el Tribunal Supremo, “polo que o presentaremos o 15 de setembro”. De la decisión del alto tribunal depende que pueda optar a la reelección, ya que la condena incluye un año de inhabilitación para ejercer un cargo público.

De cara a los comicios municipales de 2027, Seoane insistió en que volverá a encabezar la lista del PSdeG-PSOE en Verín para concluir “unha serie de cuestións que foron levadas de forma moi personal”, entre las que citó el Plan Xeral, la reordenación del casco viejo y la gestión de los fondos europeos. El regidor avanzó que la formación socialista presentará una candidatura “moi potente e renovada”.

Luisa Valladares: “Su marcha ha sido una sorpresa, nunca hubo discrepancias”

La presidenta de la gestora del PP de Verín, Luisa Valladares, fue la primera en conocer de boca de los concejales populares su decisión de entregar el acta, algo que le pilló por “sorpresa”. La marcha escalonada y no en bloque de los cuatro, algo que a su juicio “no transmite una imagen positiva”, la atribuye a un “efecto dominó” tras la renuncia inicial de la cabeza de lista, Lara Da Silva. Niega asimismo las especulaciones de crisis interna: “En los meses que hemos estado trabajando en este proyecto nunca me manifestaron su desacuerdo ni hubo discrepancias. Todos me trasladaron motivos personales y de trabajo”.

Con la entrada de los nuevos ediles, la formación busca “cerrar filas” y concentrarse en “rearmar” y “renovar” el proyecto en Verín. “No es momento de escoger portavoces ni de hacer listas, solo les pedimos trabajar por y para Verín”, concluye.