Rescatan a Tigre, un perro que huyó tras un accidente en la A-75 en Verín

Final feliz para uno de los animales que huyó del vehículo en el que viajaba y que sufrió una aparatosa salida de vía en la A-75, a la altura de Tamaguelos (Verín), el pasado 23 de mayo. Tras más de una semana de búsqueda infructuosa, un agente de policía verinense dio este lunes por la mañana con la ubicación de Tigre, un ejemplar de beagle de unos nueve años.

El can permanecía en un punto muy cercano al del accidente, al otro lado de la carretera. Vecinos de Feces de Abaixo avisaron a sus dueños, que con paciencia y comida atraparon por fin a las 15,00 horas al perro, que ya está sano y salvo y se encuentra en buenas condiciones.

En el vehículo siniestrado viajaban tres personas, que se mudaban de Macedo de Cavaleiros (Portugal) a Ponteareas junto a un total de siete mascotas: cuatro perros, dos gatos y un pájaro. En el momento del rescate salieron huyendo del habitáculo Tigre, otro perro llamado Bobi y que apareció en Feces al día siguiente del accidente, y un gato siamés que responde al nombre de Miki y del que todavía se desconoce su paradero.

Foto de Miki, el gato siamés que continúa desaparecido. | Cedida

Colaboración ciudadana

El domingo por la tarde tuvo lugar una batida por la zona de voluntarios que no dio resultado. Tras recuperar ayer a Tigre, la familia de Miki solicita la colaboración ciudadana para dar con el felino, y ponen el teléfono 660 002 396 a disposición por si alguien lo ve.