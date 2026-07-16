¿Sabe usted quién es la vecina más famosa de Verín?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, Loreto, una guacamaya de nueve años, se ha convertido en toda una atracción para vecinos y visitantes de Verín

Loreto, la guacamaya de nueve años.
Loreto, la guacamaya de nueve años. | La Región

¿Sabe usted que todavía quedan vecinos de Verín que no conocen a Loreto, la guacamaya de Vilaza? ¿Que en época de regresos a la comarca por vacaciones, muchos se quedan boquiabiertos cuando ven a esta esbelta ave acompañar a su humana Sabrina por la villa? ¿Que a sus nueve años, Loreto es toda una “influencer”? ¿Que no son pocos los que se piden fotos con ella? ¿Que siempre hace gala de muy buen carácter?

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