¿Sabe usted quién es la vecina más famosa de Verín?

¿Sabe usted que todavía quedan vecinos de Verín que no conocen a Loreto, la guacamaya de Vilaza? ¿Que en época de regresos a la comarca por vacaciones, muchos se quedan boquiabiertos cuando ven a esta esbelta ave acompañar a su humana Sabrina por la villa? ¿Que a sus nueve años, Loreto es toda una “influencer”? ¿Que no son pocos los que se piden fotos con ella? ¿Que siempre hace gala de muy buen carácter?