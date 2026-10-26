Vídeo | Alarma en Verín por nuevos ataques al ganado por lobos "capaces de reptar polas alambradas"

La preocupación vuelve a extenderse entre los ganaderos de Vilardevós tras varios ataques atribuidos al lobo registrados durante la pasada noche en las localidades de Pazos, Queirugás y Cabreiroá. Los sucesos han provocado la muerte de al menos cinco animales y han dejado otro gravemente herido, según la información difundida desde la zona.

En Pazos se registraron dos ovejas muertas y una tercera con heridas graves en una de sus patas. Según la información facilitada, el animal atacante habría conseguido superar una alambrada de tres metros de altura que protegía al ganado. Las fotografías de los animales afectados fueron cedidas por su propietaria para dar a conocer lo ocurrido.

Los ataques también se habrían producido en Queirugás, donde se comunicó la muerte de dos cabezas de ganado, y en Cabreiroá, con otro animal muerto. La información trasladada apunta a que en los tres lugares los atacantes consiguieron superar las alambradas instaladas para proteger a los rebaños.

Uno de los aspectos que más inquieta a los ganaderos es precisamente la capacidad de los animales para acceder a recintos vallados. Según la información difundida, agentes medioambientales habrían señalado que los lobos pueden trepar por las alambradas, lo que complicaría la protección del ganado incluso en fincas con cerramientos elevados.

Por el momento, no está confirmado que los ataques hayan sido protagonizados por los mismos ejemplares avistados anteriormente en la comarca. Los nuevos sucesos vuelven a poner de manifiesto la preocupación del sector ganadero por las pérdidas económicas y los daños que estos episodios ocasionan en sus explotaciones.