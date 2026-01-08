La Xunta redobla sus ayudas para la mejora del sector vitivinícola

Ourense es la provincia vitivinícola por excelencia, al acoger en su territorio a cuatro de las cinco Denominaciones de Origen (D.O.) gallegas, y la Xunta viene mostrando su apoyo al sector con diversas líneas de ayudas orientadas a apoyar la elaboración y comercialización de los productos vitivinícolas.

Manuel Pardo, delegado territorial de la Xunta, visitó este miércoles la bodega Pazo de Valdeconde S.L. en Mourazos (Verín), inscrita en la D.O. Monterrei, y que recibió una subvención de más de 45.000 euros en la convocatoria de 2024 para mejorar su producción.

Su responsable, Amadeo Salgado, detalló que gracias a esa partida ampliaron sus infraestructuras con un “equipo de frío e toda a súa instalación, a pasarela e tres depósitos, dous de 20.000 litros e outro de 10.000”. El delegado, por su parte, explicó que estas ayudas “mellorarán a competitividade, a eficacia e eficiencia da elaboración dos viños, permitindo ás empresas mellorar o seu rendemento e a súa adaptación ás demandas do mercado”.

En la visita también estuvieron presentes el director territorial de Medio Rural, José Antonio Armada; el diputado autonómico Víctor Baladrón, y el presidente de la D.O. Monterrei, Manuel Vázquez, así como su gerente, Gonzalo Losada.

Nueva convocatoria

Pardo aprovechó para reafirmar el compromiso del Gobierno gallego con el sector de cara al presente ejercicio, y recordó que la Consellería do Medio Rural mantiene abierta una nueva convocatoria de ayudas dotada con 5,5 millones, destinada a inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación e infraestructuras vitivinícolas.

Las empresas y productores interesados en estas subvenciones, que cubren costes de construcción o mejora de bienes inmuebles, adquisición de maquinaria o gastos administrativos siempre que en conjunto no superen el 4% de los costes subvencionables totales de la operación, tienen de plazo hasta el 30 de enero para presentar sus solicitudes. También serán subvencionables la adquisición o desarrollo de soportes lógicos de ordenador y de patentes, licencias, derechos de autor o el registro de marcas colectivas.

Además de esta convocatoria inmediata, el representante de la Xunta avanzó que a lo largo de 2026 se destinarán alrededor de 12 millones en diferentes líneas de actuación. Estas futuras partidas abarcarán desde la reestructuración y reconversión de viñedos hasta la promoción del vino gallego en mercados de terceros países, buscando fomentar la innovación, la certificación ambiental y la digitalización de las empresas del sector.

“Gran momento” de la D.O.

La visita también puso en valor el “excelente momento” que atraviesa la D.O. Monterrei. Manuel Pardo calificó el balance de la última vendimia como muy positivo, al superar los 8 millones de kilos de uva recolectada, récord absoluto. El resto de cifras avalan este crecimiento, con un aumento de la producción del 5% respecto al año anterior y un 35% por encima de la media de la última década.