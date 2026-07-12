Ascensión García: “Me fui con 17 años de Penouta, pero vuelvo todos los años porque mis raíces siguen aquí”

Ascensión García dejó Penouta (Viana do Bolo) con solo 17 años en busca de un futuro que su aldea no podía ofrecerle. Tras una etapa en Suiza, se estableció en Bilbao, donde formó su familia y ha desarrollado su vida. Sin embargo, nunca ha roto el vínculo con su tierra. Cada verano regresa a Viana do Bolo para reencontrarse con sus raíces, sus amistades de infancia y los recuerdos de una aldea que, asegura, ha cambiado profundamente.

Pregunta. ¿Cuándo se marchó del pueblo y por qué?

Respuesta. Me fui con 17 años porque en el pueblo había muy pocas oportunidades. Primero emigré a Suiza, pero cuando me quedé embarazada quería que mis hijos nacieran en España, así que decidimos establecernos en el País Vasco. Allí hice mi vida, estoy muy feliz y allí viven mis hijos y mis nietos.

P. ¿Por qué eligió Viana do Bolo para construir una casa y no Penouta?

R. Elegimos Viana porque ofrece más comodidades. Con el paso de los años se valoran mucho servicios como el centro de salud o la farmacia, mientras que en la aldea dependes del coche para cualquier gestión.

P. ¿Con qué frecuencia regresa?

R. Todos los años. Vengo en verano, también por carnaval y, desde que estoy jubilada, paso aquí mucho más tiempo. Este año llegué a finales de mayo y me quedaré durante el otoño para recoger las castañas y, si hay suerte, disfrutar también de la época de la matanza.

P. ¿Qué es lo que más echa de menos cuando se encuentra fuera?

R. Mis raíces. En Bilbao estoy muy bien porque allí está mi familia y es donde construí mi vida, pero cuando vuelvo aquí siento que regreso a mis orígenes. Es un lugar que siempre me tira.

P. ¿Se plantea volver a vivir aquí definitivamente?

R. No. Mi vida está en Bilbao, donde tengo a mis hijos y a mis nietos. Aquí vengo a descansar, a desconectar y a reencontrarme con las amistades de la infancia, que me traen muy buenos recuerdos, pero no para instalarme de nuevo.

P. ¿Cómo ha cambiado Penouta desde que se fue?

R. Ha cambiado muchísimo y para peor. Me da mucha pena ver tantas casas bonitas abandonadas. Todos tuvimos que emigrar porque en aquella época Galicia ofrecía muy pocas oportunidades para quedarse. No fue una elección, fue una necesidad.