Galería | El artista vianés Venus Alonso cumple un sueño a los 94 años con su primera exposición

Más de 70 piezas del artista y escultor vianés Venus Alonso son expuestas en la primera exposición de este a sus 94 años. Una vida llena de trabajo y dedicación a esculpir obras en la madera para decorar grandes espacio, la colección completa cuenta con más de 200 piezas

El trabajo de una vida del artista vianés Venus Alonso obtuvo su recompensa. A los 94 años el artista de Umoso presentó en la Casa de Cultura de Viana do Bolo su primera exposición con sus obras y esculturas de madera.

En un evento rodeado de familiares y amigos, las 75 piezas expuestas son un reflejo de su vida llena de curiosidad, trabajo y esfuerzo. Confiensa que para crear cada una de ellas necesita un tiempo solo y una vez lograda la idea la tiene y mantiene dibujada en su cabeza para darle forma en madera.

En dicha exposición abierta al público resaltan los cuadros, esculturas de aves o relojes; todo ello trabajado en madera. Un proceso que implica elegir bien el tronco, trabajarlo y finalmente dotarla de color para crear piezas únicas. Lo que se puede contemplear es una pequeña muestra de la gran obra de Venus Alonso a lo largo de toda su trayectoria.